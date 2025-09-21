عبد المسيح: مكتبي مفتوح لأبناء العسكريين المتقاعدين

Advertisement

كتب النائب عبر منصة "اكس": "حبيبي إبن ، العسكري المتقاعدانت مش محلك الشارع، أنا فاتح مكتبي إلك بمجلس النواب لأنك انت و أبوك بتستاهلوا تقعدوا فيه، قبلي.انت مش مطرحك تشتغل. انت و اخواتك بدكم تتعلموا وتدفعوا القسط و انا بتكفل فيكم.هل هودي الحل. أكيد لا، هيدي وقفتي حدكم بس لأني استحيت حتى من حالي مع إني عشت طفولتي أضرب منكم و أنا من خارج منظومة العفن و جاي حتى ساعد ناس متلكم، لكن بمنطق و مفهوم دولة.هيدا الفيديو برسم ، نصيحة لا تمروا عليه مرور الكرام لأنه نحنا مش حا نقبل نشوف بقا ولادنا عم يتبهدلوا لأنه الدولة مبهدلة ولادها العسكريين و غير العسكريين. الموضوع بدو حل فوري وسريع وما بقا فينا ننطر، كلنا منساعد و كلنا ما رح نتركهم، لكن هيدي مسؤولية الدولة. تحملوها".