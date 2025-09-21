Advertisement

لبنان

عبد المسيح: مكتبي مفتوح لأبناء العسكريين المتقاعدين

Lebanon 24
21-09-2025 | 16:47
Doc-P-1419841-638940953680542243.jpeg
Doc-P-1419841-638940953680542243.jpeg photos 0
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": "حبيبي إبن الشهيد الحي، العسكري المتقاعد
انت مش محلك الشارع،  أنا فاتح مكتبي إلك بمجلس النواب لأنك انت و أبوك بتستاهلوا تقعدوا فيه، قبلي. 

انت مش مطرحك تشتغل. انت و اخواتك بدكم تتعلموا وتدفعوا القسط و انا بتكفل فيكم. 

هل هودي الحل. أكيد لا، هيدي وقفتي حدكم بس لأني استحيت حتى من حالي مع إني عشت طفولتي أضرب منكم و أنا من خارج منظومة العفن و جاي حتى ساعد ناس متلكم، لكن بمنطق و مفهوم دولة.

هيدا الفيديو برسم مجلس الوزراء،  نصيحة لا تمروا عليه مرور الكرام لأنه نحنا مش حا نقبل نشوف بقا ولادنا عم يتبهدلوا لأنه الدولة مبهدلة ولادها العسكريين و غير العسكريين.  الموضوع بدو حل فوري وسريع وما بقا فينا ننطر،  كلنا منساعد و كلنا ما رح نتركهم،  لكن هيدي مسؤولية الدولة. تحملوها".
أديب عبد المسيح

مجلس الوزراء

الشهيد الحي

عبد المسيح

المسيح

بيبي

شهيد

