Advertisement

لبنان

لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أرجأت جلستها

Lebanon 24
21-09-2025 | 16:56
A-
A+
Doc-P-1419842-638940958488152447.png
Doc-P-1419842-638940958488152447.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أرجأت لجنة الإعلام والاتصالات جلستها التي كانت مقررة الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين في 2025/9/22 إلى موعد يحدد لاحقاً، "استنكارا للمجزرة الرهيبة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق اهلنا في بنت جبيل وذهب ضحيتها عائلة باكملها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام يستقبل رئيس لجنة الصحة النيابية لمناقشة التطورات التشريعية
lebanon 24
22/09/2025 01:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التحقيق النيابية في ملف الاتصالات عقدت اجتماعها الأول
lebanon 24
22/09/2025 01:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة حقوق الإنسان النيابية تدق ناقوس الخطر: أوضاع السجون اللبنانية مأساوية
lebanon 24
22/09/2025 01:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة: هذا ما تم طرحه على طاولة لجنة الزراعة النيابية
lebanon 24
22/09/2025 01:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الإعلام والاتصالات

لجنة الإعلام

بنت جبيل

الصهيوني

صهيوني

صهيون

بيت أ

جبيل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:47 | 2025-09-21
16:14 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-21
15:44 | 2025-09-21
15:34 | 2025-09-21
15:29 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24