عون يدعو للضغط على إسرائيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا

واصل الاحتلال الاسرائيلي الفصل الجديد من الاعتداءات الذي بدأ منذ يومين، مع حلول الذكرى الأولى للعدوان الواسع على . فمع انتهاء اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في مقر قيادة «اليونيفيل» في رأس الناقورة، ارتكبت مجزرة في بنت جبيل ذهب ضحيتها أبٌ وأطفاله الثلاثة.فقد أطلقت مُسيّرة إسرائيلية عصر أمس صاروخين عند مدخل بنت جبيل الشرقي: الأول استهدف دراجة كان يقودها الشاب محمد مروة الذي استشهد على الفور، والثاني أصاب سيارة المواطن شادي شرارة الذي كان برفقة زوجته أماني بزي وأولادهما سيلان (14 عاماً) وسيلين (10 أعوام) والتوأميْن هادي وأسيل (سنتان). وفيما استُشهد الأب والتوأمان وسيلين على الفور، أُصيبت الأم وابنتها سيلان بجروح بالغة.وتحدثت المعلومات عن أن عائلة صبحي شرارة، التي سقطت في بنت جبيل، كانت تمرّ بسيارتها في الموقع الذي تمّ فيه استهداف الدراجة النارية، والتي سقط فيها محمد مروة، وتجدر الإشارة إلى أن شرارة كان يعمل في قطاع السياراتوقالت مصادر محلية ل" الاخبار": إن العدو يبدو أنه لم يعد يكترث لمصير السيارات المدنية التي يصدف أن تتواجد بالقرب من أهداف تطاردها قوات الاحتلال.وعلّق رئيس الجمهورية جوزف عون على الغارة الإسرائيليّة بالقول: "فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الإنسان، ها هي إسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرّة للقرارات الدولية وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية عبر ارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل ذهب ضحيتها خمسة بينهم ثلاثة أطفال". وأضاف: "من نيويورك نناشد المجتمع الدولي الذي يتواجد قادته في أروقة بذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية، لا سيما الدول الراعية لإعلان 27 تشرين الثاني 2024، والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي والتزام الإعلان المذكور. فلا سلام فوق دماء أطفالنا".كما دان الرئيس المجزرة، لافتاً إلى أن "هؤلاء اللبنانيين الذين يحملون الجنسية الأميركية هم برسم من كان ملتئماً في الناقورة وبرسم التظاهرة العالمية التي تتوافد إلى نيويورك، ونسأل هل الطفولة اللبنانية هي التي تمثل خطراً وجودياً على الكيان ؟".ودان رئيس الحكومة نواف سلام في بيان، المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في حق المدنيين الأبرياء في الغارة على بنت جبيل، والتي ذهب ضحيتها خمسة شهداء بينهم أطفال.