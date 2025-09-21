Advertisement

يستكمل في السرايا اليوم درس موازنة العام 2026، فيما يعود العسكريون المتقاعدون إلى الشارع اليوم، وذلك بعد قطع للطرقات شهدتها العاصمة يوم الأربعاء الماضي تزامناً مع جلسة لجنتَي الإدارة والعدل في مجلس النواب. وقالت رابطة «قدماء القوى المسلّحة اللبنانية» العسكريّين المتقاعدين في بيان، نُعلن دعوتنا الصريحة إلى جميع رفاق السلاح للانخراط في تحرّك فوريّ واعتصام مفتوح أمام مقرّ مجلس الوزراء، وافتراش الأرض من كافة الاتجاهات، لمنع انعقاد أيّ جلسة حكوميّة، وذلك إلى حين تحقيق مطالبنا المحقة والملحّة والمشروعة المرتبطة بحقوقنا المعيشيّة والمالية التي صودرت عنوةً».الانتخابات النيابيةفي ملف الانتخابات النيابيّة وقبيل اجتماع لجنة قانون الانتخاب هذا الأسبوع، قال النائب حسن فضل الله: «هناك مَن يريد تعديل القانون النافذ الحالي تحت عنوان انتخاب المغتربين للـ128 نائبًا، ولكن بالنسبة إلينا هناك قانون نافذ والحكومة مسؤولة عن تطبيقه وإصدار ما يحتاجه من مراسيم تطبيقيّة، ولن يعدل وفق ما تريده بعض القوى من أجل تغليب منطقها لتغيير المعادلة الداخليّة، فأيّ تعديل لهذا القانون يجب أن يتقدّم إلى الأمام وليس التراجع إلى الوراء، وهناك اقتراح قانون مطروح على اللجنة الانتخابيّة هو تطبيق في المادة 22 التي تقول بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفيّ وإنشاء مجلس الشيوخ، ومَن يريد أن يثبت أنه الأكثرية الشعبية في ما عليه إلا أن يقبل بتطبيق والدستور الحالي، وأن نذهب إلى قانون انتخابيّ عصريّ خارج القيد الطائفي، وحينها الأكثرية الشعبية تنتخب مجلس نواب وتشكل حكومة وتحكم».انا موقف لبنان الرسمي من الانتشار فيبقى بما أعلنه رئيس الجمهورية قائلاً: لبنان قوي بمنتشريه وانتم سبب بقائه واللبناني ينحني ولا ينكسر داعياً اللبنانيين في الخارج الى الا ينسوا بلدهم الام، لانه يستحق منهم كل اهتمام ورعاية.مواقف رئيس الجمهورية اتت خلال مشاركته واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون، في القداس الاحتفالي الذي اقيم في كاتدرائية سيدة لبنان المارونية في بروكلين- .