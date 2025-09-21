30
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
27
o
صيدا
31
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قرار عراقي ينهي مشكلة المصدّرين اللبنانيين
Lebanon 24
21-09-2025
|
22:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الاخبار": أسفرت زيارة
وزير الاقتصاد
عامر البساط
للعراق عن نتائج إيجابية في العلاقات التجارية بين البلدين، من بينها السماح بدخول الشاحنات
اللبنانية
المحمّلة بالبضائع إلى
العراق
، بعدما كان يُفرض على الشاحنات التي تنقل بضائع إلى العراق أو تمرّ عبره إلى بلد آخر، أن تُفرغ بضائعها وتُعيد نقلها في شاحنات أخرى، ما كان يُرتّب أعباء كبيرة على المُصدّرين اللبنانيين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رعد: قد يكون الهدف من هذا القرار ان تكون المشكلة داخلية بدل ان تكون لبنانية - اسرائيلية
Lebanon 24
رعد: قد يكون الهدف من هذا القرار ان تكون المشكلة داخلية بدل ان تكون لبنانية - اسرائيلية
22/09/2025 09:53:01
22/09/2025 09:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر حكومي عراقي للجزيرة: انسحاب قوات التحالف سيكون في أيلول المقبل تنفيذا للاتفاق بين بغداد وواشنطن
Lebanon 24
مصدر حكومي عراقي للجزيرة: انسحاب قوات التحالف سيكون في أيلول المقبل تنفيذا للاتفاق بين بغداد وواشنطن
22/09/2025 09:53:01
22/09/2025 09:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لقاء لبناني – عراقي رفيع بين البساط والسوداني
Lebanon 24
"لقاء لبناني – عراقي رفيع بين البساط والسوداني
22/09/2025 09:53:01
22/09/2025 09:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاورات لتفادي الاصطدام مع المجتمع الدولي و"حزب الله" يحذر من "مشكلة لبنانية-لبنانية"
Lebanon 24
مشاورات لتفادي الاصطدام مع المجتمع الدولي و"حزب الله" يحذر من "مشكلة لبنانية-لبنانية"
22/09/2025 09:53:01
22/09/2025 09:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد
عامر البساط
اللبنانية
العراق
لبنان
العلا
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
سليمان: تحرّك المتقاعدين العسكريين محقّ وعلى الدولة إنصافهم
Lebanon 24
سليمان: تحرّك المتقاعدين العسكريين محقّ وعلى الدولة إنصافهم
02:48 | 2025-09-22
22/09/2025 02:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع التقى رؤساء بلديات عكارية
Lebanon 24
جعجع التقى رؤساء بلديات عكارية
02:42 | 2025-09-22
22/09/2025 02:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سليم عون: كفى صمتًا حياة الأبرياء ليست رخيصة
Lebanon 24
سليم عون: كفى صمتًا حياة الأبرياء ليست رخيصة
02:38 | 2025-09-22
22/09/2025 02:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب بيانكا الهندي ملكة جمال لبنان في أوستراليا.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
انتخاب بيانكا الهندي ملكة جمال لبنان في أوستراليا.. شاهدوا الصورة
02:30 | 2025-09-22
22/09/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شركات التوصيل تغزو الشوارع.. خدمة مريحة أم خطر يهدّد الخصوصية والأمان؟
Lebanon 24
شركات التوصيل تغزو الشوارع.. خدمة مريحة أم خطر يهدّد الخصوصية والأمان؟
02:30 | 2025-09-22
22/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
04:30 | 2025-09-21
21/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:48 | 2025-09-22
سليمان: تحرّك المتقاعدين العسكريين محقّ وعلى الدولة إنصافهم
02:42 | 2025-09-22
جعجع التقى رؤساء بلديات عكارية
02:38 | 2025-09-22
سليم عون: كفى صمتًا حياة الأبرياء ليست رخيصة
02:30 | 2025-09-22
انتخاب بيانكا الهندي ملكة جمال لبنان في أوستراليا.. شاهدوا الصورة
02:30 | 2025-09-22
شركات التوصيل تغزو الشوارع.. خدمة مريحة أم خطر يهدّد الخصوصية والأمان؟
02:15 | 2025-09-22
جعجع: لا تراجع في معركتنا من أجل لبنان
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 09:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 09:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 09:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24