Advertisement

لبنان

قرار عراقي ينهي مشكلة المصدّرين اللبنانيين

Lebanon 24
21-09-2025 | 22:39
A-
A+
Doc-P-1419875-638941179955681618.webp
Doc-P-1419875-638941179955681618.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" الاخبار": أسفرت زيارة وزير الاقتصاد عامر البساط للعراق عن نتائج إيجابية في العلاقات التجارية بين البلدين، من بينها السماح بدخول الشاحنات اللبنانية المحمّلة بالبضائع إلى العراق، بعدما كان يُفرض على الشاحنات التي تنقل بضائع إلى العراق أو تمرّ عبره إلى بلد آخر، أن تُفرغ بضائعها وتُعيد نقلها في شاحنات أخرى، ما كان يُرتّب أعباء كبيرة على المُصدّرين اللبنانيين.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
رعد: قد يكون الهدف من هذا القرار ان تكون المشكلة داخلية بدل ان تكون لبنانية - اسرائيلية
lebanon 24
22/09/2025 09:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر حكومي عراقي للجزيرة: انسحاب قوات التحالف سيكون في أيلول المقبل تنفيذا للاتفاق بين بغداد وواشنطن
lebanon 24
22/09/2025 09:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء لبناني – عراقي رفيع بين البساط والسوداني
lebanon 24
22/09/2025 09:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاورات لتفادي الاصطدام مع المجتمع الدولي و"حزب الله" يحذر من "مشكلة لبنانية-لبنانية"
lebanon 24
22/09/2025 09:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الاقتصاد

عامر البساط

اللبنانية

العراق

لبنان

العلا

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:48 | 2025-09-22
02:42 | 2025-09-22
02:38 | 2025-09-22
02:30 | 2025-09-22
02:30 | 2025-09-22
02:15 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24