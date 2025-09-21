قرار عراقي ينهي مشكلة المصدّرين اللبنانيين

Advertisement

كتبت" الاخبار": أسفرت زيارة للعراق عن نتائج إيجابية في العلاقات التجارية بين البلدين، من بينها السماح بدخول الشاحنات المحمّلة بالبضائع إلى ، بعدما كان يُفرض على الشاحنات التي تنقل بضائع إلى العراق أو تمرّ عبره إلى بلد آخر، أن تُفرغ بضائعها وتُعيد نقلها في شاحنات أخرى، ما كان يُرتّب أعباء كبيرة على المُصدّرين اللبنانيين.