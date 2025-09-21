"الخطوة الثانية" رهن انتظار لقاءات الرياض - طهران

Advertisement

كتب غاصب المختار في" اللواء": إذا صحّ ما نقلته قناة «سكاي نيوز» عن مصادر مطّلعة على الموقف السعودي بشأن كلام لحزب لله الشيخ نعيم قاسم عن فتح صفحة جديدة بين الطرفين: «بأن العلاقة هي من دولة إلى دولة. وإذا كان حزب لله جادّاً بشأن فتح صفحة جديدة مع المملكة فعليه أن يلتزم بقرارات الدولة اللبنانية». فإنّ هذا يعني ان المملكة لن تتعامل مع الحزب أو تفتح صفحة جديدة معه قبل أن يتحوّل الى حزب سياسي غير مسلح.هذا الموقف السعودي كان متوقعاً ولو انه لم يصدر عن جهات رسمية سعودية مباشرة، وفي الجوهر فإن تتعاطى مع حزب لله بشكل غير مباشر عبر دولة ، وما تريده من الحزب تطلبه ربما من إيران، ولا سيما أن العلاقات بين الدولتين بدأت تأخذ منحى جديداً بعد الزيارات التي قام بها مسؤولون إيرانيون الى الرياض، وحيث تناولت المحادثات كل شؤون دول المنطقة ولا سيما منها .ربما فشل رهان حزب لله على توقّع متغيّرات جوهرية في مواقف الدول العربية من التعاطي معه، نتيجة السيطرة الأميركية السياسية في هذه المرحلة على مفاتيح الحلول، ونتيجة الدعم الأميركي غير المحدود لكيان الاحتلال في كل ما يقوم به، وعجز العرب عن اتخاذ خطوات إجرائية ضد جرائمه في غزة ولبنان وسوريا واليمن، وعبثه بإستقرار المنطقة، وهو عجز ظهر حتى الآن بعد قرارات القمة العربية - الإسلامية، التي اكتفت بترتيبات داخلية بين بعض الدول لا سيما الخليجية لحماية نفسها من أي اعتداء. ويقع إبرام اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وباكستان مؤخراً في هذا السياق، بعد مواقف باكستان المتضامنة مع العرب ولا سيما مع القضية .الكلام عن تبدل في موقف الحزب تزامن مع مهمة الأمير يزيد بن فرحان الموجود في ، وقد يكون تواصله مع الرئيس ولقاؤه المطول قبل يومين مع مستشار النائب خليل عاملاً في توضيح بعض التفاصيل المتعلقة بالوضع العام.لا شك ان للحزب خيارات أخرى في حال استمر الحال على ما هو عليه، لكنها ستتكشف تباعاً وفق مسار وضع المنطقة، ووفق توجه الكيان في التعاطي مع لبنان إذا نجحت مساعي التهدئة العسكرية أو إذا فشلت.