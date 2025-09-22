بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:"ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من 22/9/2025 ولغاية 25/9/ 2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات جوية في حقل رماية ، بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.لذا تدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".