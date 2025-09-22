Advertisement

لبنان

بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
22-09-2025 | 01:23
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من 22/9/2025 ولغاية 25/9/ 2025 ما بين الساعة  8.00 والساعة 16.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات جوية في حقل رماية الطيبة، بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.  
لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".
 
قيادة الجيش - مديرية التوجيه

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

الطيبة

الطيب

دريب

كوري

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24