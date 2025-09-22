Advertisement

لبنان

مقاطعة للقاء عون عند عقل: "لا شرعية قبل القرار"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
22-09-2025 | 01:30
لفت "مصدر جبيلي" مقرّب من "التيار الوطني الحر" الى مقاطعة واضحة لعدد من كوادر ومناصري "التيار" وعدم مشاركتهم في الغداء الذي أقامه المحامي وديع عقل في دارته في  بيت حباق جبيل على شرف الرئيس السابق ميشال عون.
المصدر أشار الى أن الفارق بدا واضحا في حجم الجمهور بين لقاء السبت الفائت واللقاء الذي نظمه عقل لباسيل السنة الماضية.
وإعتبر المصدر أن عدم المشاركة يأتي من كون وديع عقل مرشح محتمل للإنتخابات النيابية، فقرر عدد من المرشحين الباقين المحتملين في "التيار" عدم المشاركة مع  مناصريهم، لعدم إعطاء "الشرعية الشعبية" لأي مرشح محتمل قبل أن يتخذ "التيار الوطني الحر" قرارا بترشيح شخصية حزبية يتفق عليها الجميع بالحوار .
المصدر: لبنان 24
