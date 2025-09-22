مقاطعة للقاء عون عند عقل: "لا شرعية قبل القرار"

Advertisement

لفت "مصدر " مقرّب من " " الى مقاطعة واضحة لعدد من كوادر ومناصري " " وعدم مشاركتهم في الغداء الذي أقامه المحامي وديع عقل في دارته في بيت حباق على شرف الرئيس السابق .المصدر أشار الى أن الفارق بدا واضحا في حجم الجمهور بين لقاء السبت الفائت واللقاء الذي نظمه عقل لباسيل السنة الماضية.وإعتبر المصدر أن عدم المشاركة يأتي من كون وديع عقل مرشح محتمل للإنتخابات النيابية، فقرر عدد من المرشحين الباقين المحتملين في "التيار" عدم المشاركة مع مناصريهم، لعدم إعطاء "الشرعية الشعبية" لأي مرشح محتمل قبل أن يتخذ " الحر" قرارا بترشيح شخصية حزبية يتفق عليها الجميع بالحوار .