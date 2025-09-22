Advertisement

لبنان

بالصورة: سقوط سقف صف في إحدى المدارس بصيدا

Lebanon 24
22-09-2025 | 01:26
سقط صباح اليوم الإثنين سقف احد الصفوف في المدرسة الإنجيلية الوطنية في صيدا وحالت العناية الإلهية من دون وقوع اصابات وذلك قبل وصول الطلاب الى المدرسة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
