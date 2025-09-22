شكوى من عشوائية الرسوم البلدية

Advertisement

أكد مرجع رقابي أن شكاوى عديدة وصلت الى المعنيين بشأن عدد من البلديات وخاصةً الكبرى منها في المدن وعلى السواحل، بسبب العشوائية والاستنسابية في فرض من دون العودة الى القوانين المرعية، وتبرير هذه الزيادات بالرسوم الجديدة التي فُرضت، كما تدعي الدوائر البلدية.المصدر لفت الى أن عددا من ورؤسائها يتحججون بالأزمة المالية المستجدة وتراجع قيمة العملة من أجل تمرير عدد كبير من التكاليف خارج القانون أو إحتسابها على الطريقة التي تناسبهم من دون الرجوع الى القانون وطريقة الإحتساب الصحيحة.المصدر ختم أن الهيئات الرقابية سوف تتحرك في الأيام المقبلة لوقف ما يحصل من أجل حماية المواطن والمستهلك.