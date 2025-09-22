30
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
27
o
صيدا
31
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحرارة سترتفع.. اليكم طقس بداية الاسبوع
Lebanon 24
22-09-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا، صافيا إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.
Advertisement
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة منخفضة، يستمر حتى يوم الاربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يتمركز
شمال مصر
فيتحول الطقس الى متقلب مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:
صاف إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا .
الثلاثاء:
صاف إلى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.
الأربعاء:
غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، يتحول الطقس تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع هطول امطار متفرقة خصوصا شمال البلاد، و احتمال حدوث برق ورعد وتساقط حبات البرد كما تنشط الرياح لتصل أحيانا لحدود 55كلم/س، كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الخميس:
غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة، يتوقع حدوث برق ورعد وتبقى الرياح ناشطة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. (الوكالة الوطنية*
مواضيع ذات صلة
الحرارة سترتفع.. إليكم حالة "طقس لبنان"!
Lebanon 24
الحرارة سترتفع.. إليكم حالة "طقس لبنان"!
22/09/2025 09:54:41
22/09/2025 09:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس بداية آب؟
Lebanon 24
انخفاض بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس بداية آب؟
22/09/2025 09:54:41
22/09/2025 09:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباب على المرتفعات.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
ضباب على المرتفعات.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
22/09/2025 09:54:41
22/09/2025 09:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رياح ناشطة وارتفاع موج البحر... هذه تفاصيل طقس بداية الأسبوع
Lebanon 24
رياح ناشطة وارتفاع موج البحر... هذه تفاصيل طقس بداية الأسبوع
22/09/2025 09:54:41
22/09/2025 09:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للطيران المدني
العامة للطيران المدني
المديرية العامة
الوكالة الوطنية
العامة للطيران
الحوض الشرقي
مديرية ال
شمال مصر
تابع
قد يعجبك أيضاً
على هذه الطرقات.. تدابير سير في بيروت
Lebanon 24
على هذه الطرقات.. تدابير سير في بيروت
02:50 | 2025-09-22
22/09/2025 02:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان: تحرّك المتقاعدين العسكريين محقّ وعلى الدولة إنصافهم
Lebanon 24
سليمان: تحرّك المتقاعدين العسكريين محقّ وعلى الدولة إنصافهم
02:48 | 2025-09-22
22/09/2025 02:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع التقى رؤساء بلديات عكارية
Lebanon 24
جعجع التقى رؤساء بلديات عكارية
02:42 | 2025-09-22
22/09/2025 02:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سليم عون: كفى صمتًا حياة الأبرياء ليست رخيصة
Lebanon 24
سليم عون: كفى صمتًا حياة الأبرياء ليست رخيصة
02:38 | 2025-09-22
22/09/2025 02:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب بيانكا الهندي ملكة جمال لبنان في أوستراليا.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
انتخاب بيانكا الهندي ملكة جمال لبنان في أوستراليا.. شاهدوا الصورة
02:30 | 2025-09-22
22/09/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
04:30 | 2025-09-21
21/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:50 | 2025-09-22
على هذه الطرقات.. تدابير سير في بيروت
02:48 | 2025-09-22
سليمان: تحرّك المتقاعدين العسكريين محقّ وعلى الدولة إنصافهم
02:42 | 2025-09-22
جعجع التقى رؤساء بلديات عكارية
02:38 | 2025-09-22
سليم عون: كفى صمتًا حياة الأبرياء ليست رخيصة
02:30 | 2025-09-22
انتخاب بيانكا الهندي ملكة جمال لبنان في أوستراليا.. شاهدوا الصورة
02:30 | 2025-09-22
شركات التوصيل تغزو الشوارع.. خدمة مريحة أم خطر يهدّد الخصوصية والأمان؟
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 09:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 09:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 09:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24