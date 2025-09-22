Advertisement

لبنان

تضامن لافت ودليل على المتغيرات داخلية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-09-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1419927-638941282563339107.jpg
Doc-P-1419927-638941282563339107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كان لافتًا وبشكل واضح حجم التضامن السياسي والإعلامي الذي سُجّل عقب المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في جنوب لبنان، حيث اجتمعت مواقف متباينة تحت سقف الإدانة والرفض. هذا المشهد الذي لم يقتصر على الداخل اللبناني فقط، عكس رغبة في منع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.
Advertisement
مراقبون رأوا أن وحدة الموقف السياسي والإعلامي في هذه اللحظة الحساسة تشكّل إشارة واضحة إلى أن مرحلة التوتر والاصطفاف الحاد التي طغت في الفترة الماضية بدأت تتراجع تدريجيًا، بفعل قرار إقليمي ودولي يسعى إلى تهدئة الساحة اللبنانية وتخفيف حدة المواجهة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
المقداد: نزع سلاح المقاومة بالقوة دعوة لفتنة داخلية
lebanon 24
22/09/2025 09:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة خليجية من نيويورك: تضامن مع قطر وتأكيد على الاستقرار الإقليمي
lebanon 24
22/09/2025 09:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يغادر الى قمة قطر: تضامن ودعوة لوحدة الموقف العربي
lebanon 24
22/09/2025 09:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية السويد: انتهاك آخر غير مقبول للمجال الجوي للنيتو ونتضامن تضامنا كاملا مع رومانيا
lebanon 24
22/09/2025 09:54:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

جنوب لبنان

اللبنانية

إسرائيل

باين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:50 | 2025-09-22
02:48 | 2025-09-22
02:42 | 2025-09-22
02:38 | 2025-09-22
02:30 | 2025-09-22
02:30 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24