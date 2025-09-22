30
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
27
o
صيدا
31
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
انتخاب بيانكا الهندي ملكة جمال لبنان في أوستراليا.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
22-09-2025
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت
الجالية اللبنانية
في أوستراليا بانتخاب
ملكة جمال لبنان
– أوستراليا، في مهرجان أقيم في قاعة "لاكاستيل" ببانكستاون في حضور حشد من أبناء الجالية
اللبنانية
والأصدقاء.
Advertisement
وتُوّجت بيانكا
الهندي
ملكة
جمال لبنان
– أوستراليا لسنة 2025، فيما حازت ديستني
أيوب
لقب الوصيفة الأولى وتاليا مارديني الوصيفة الثانية، بعد منافسة جمعت سبع مشتركات من جميلات الجالية.
وشهدت المناسبة حضور شخصيات ديبلوماسية واجتماعية واقتصادية، بينهم نائبة رئيس بلدية كانتربري – بانكستاون راشيل حريقة وعضو البلدية ويندي ليندسي، إلى جانب رجال أعمال وممثلين عن المؤسسات والجمعيات اللبنانية والأوسترالية.
يُعدّ المهرجان محطة بارزة في حياة الجالية اللبنانية في أوستراليا، كونه يجمع بين الجمال والثقافة والفن، ويعكس صورة مشرّفة عن الاغتراب اللبناني. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
زوجها فلسطيني.. الممثلة ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بعيد زواجها برومانسية (صورة)
Lebanon 24
زوجها فلسطيني.. الممثلة ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تحتفل بعيد زواجها برومانسية (صورة)
22/09/2025 09:55:13
22/09/2025 09:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... ملكة جمال لبنان السابقة تُرزق بطفلتها الأولى وهذا إسمها
Lebanon 24
بالصور... ملكة جمال لبنان السابقة تُرزق بطفلتها الأولى وهذا إسمها
22/09/2025 09:55:13
22/09/2025 09:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق (صورة)
Lebanon 24
إطلالة تسرق الأضواء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتألق بفستان ضيّق (صورة)
22/09/2025 09:55:13
22/09/2025 09:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة مرور عام على انتخابها ملكة لجمال لبنان.. هكذا احتفلت ندى كوسا
Lebanon 24
لمناسبة مرور عام على انتخابها ملكة لجمال لبنان.. هكذا احتفلت ندى كوسا
22/09/2025 09:55:13
22/09/2025 09:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
منوعات
الجالية اللبنانية
ملكة جمال لبنان
الوكالة الوطنية
جمال لبنان
ملكة جمال
الهندي
ماردين
تابع
قد يعجبك أيضاً
على هذه الطرقات.. تدابير سير في بيروت
Lebanon 24
على هذه الطرقات.. تدابير سير في بيروت
02:50 | 2025-09-22
22/09/2025 02:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان: تحرّك المتقاعدين العسكريين محقّ وعلى الدولة إنصافهم
Lebanon 24
سليمان: تحرّك المتقاعدين العسكريين محقّ وعلى الدولة إنصافهم
02:48 | 2025-09-22
22/09/2025 02:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع التقى رؤساء بلديات عكارية
Lebanon 24
جعجع التقى رؤساء بلديات عكارية
02:42 | 2025-09-22
22/09/2025 02:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سليم عون: كفى صمتًا حياة الأبرياء ليست رخيصة
Lebanon 24
سليم عون: كفى صمتًا حياة الأبرياء ليست رخيصة
02:38 | 2025-09-22
22/09/2025 02:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
شركات التوصيل تغزو الشوارع.. خدمة مريحة أم خطر يهدّد الخصوصية والأمان؟
Lebanon 24
شركات التوصيل تغزو الشوارع.. خدمة مريحة أم خطر يهدّد الخصوصية والأمان؟
02:30 | 2025-09-22
22/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
04:30 | 2025-09-21
21/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:50 | 2025-09-22
على هذه الطرقات.. تدابير سير في بيروت
02:48 | 2025-09-22
سليمان: تحرّك المتقاعدين العسكريين محقّ وعلى الدولة إنصافهم
02:42 | 2025-09-22
جعجع التقى رؤساء بلديات عكارية
02:38 | 2025-09-22
سليم عون: كفى صمتًا حياة الأبرياء ليست رخيصة
02:30 | 2025-09-22
شركات التوصيل تغزو الشوارع.. خدمة مريحة أم خطر يهدّد الخصوصية والأمان؟
02:15 | 2025-09-22
جعجع: لا تراجع في معركتنا من أجل لبنان
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 09:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 09:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 09:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24