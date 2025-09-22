انتخاب بيانكا الهندي ملكة جمال لبنان في أوستراليا.. شاهدوا الصورة

Advertisement

احتفلت في أوستراليا بانتخاب – أوستراليا، في مهرجان أقيم في قاعة "لاكاستيل" ببانكستاون في حضور حشد من أبناء الجالية والأصدقاء.وتُوّجت بيانكا ملكة – أوستراليا لسنة 2025، فيما حازت ديستني لقب الوصيفة الأولى وتاليا مارديني الوصيفة الثانية، بعد منافسة جمعت سبع مشتركات من جميلات الجالية.وشهدت المناسبة حضور شخصيات ديبلوماسية واجتماعية واقتصادية، بينهم نائبة رئيس بلدية كانتربري – بانكستاون راشيل حريقة وعضو البلدية ويندي ليندسي، إلى جانب رجال أعمال وممثلين عن المؤسسات والجمعيات اللبنانية والأوسترالية.يُعدّ المهرجان محطة بارزة في حياة الجالية اللبنانية في أوستراليا، كونه يجمع بين الجمال والثقافة والفن، ويعكس صورة مشرّفة عن الاغتراب اللبناني. (الوكالة الوطنية)