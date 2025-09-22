Advertisement

لبنان

انتخاب بيانكا الهندي ملكة جمال لبنان في أوستراليا.. شاهدوا الصورة

Lebanon 24
22-09-2025 | 02:30
احتفلت الجالية اللبنانية في أوستراليا بانتخاب ملكة جمال لبنان – أوستراليا، في مهرجان أقيم في قاعة "لاكاستيل" ببانكستاون في حضور حشد من أبناء الجالية اللبنانية والأصدقاء.
وتُوّجت بيانكا الهندي ملكة جمال لبنان – أوستراليا لسنة 2025، فيما حازت ديستني أيوب لقب الوصيفة الأولى وتاليا مارديني الوصيفة الثانية، بعد منافسة جمعت سبع مشتركات من جميلات الجالية.
وشهدت المناسبة حضور شخصيات ديبلوماسية واجتماعية واقتصادية، بينهم نائبة رئيس بلدية كانتربري – بانكستاون راشيل حريقة وعضو البلدية ويندي ليندسي، إلى جانب رجال أعمال وممثلين عن المؤسسات والجمعيات اللبنانية والأوسترالية.

يُعدّ  المهرجان محطة بارزة في حياة الجالية اللبنانية في أوستراليا، كونه يجمع بين الجمال والثقافة والفن، ويعكس صورة مشرّفة عن الاغتراب اللبناني. (الوكالة الوطنية)
 
لبنان

منوعات

الجالية اللبنانية

ملكة جمال لبنان

الوكالة الوطنية

جمال لبنان

ملكة جمال

الهندي

ماردين

