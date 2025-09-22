سليم عون: كفى صمتًا حياة الأبرياء ليست رخيصة

كتب النائب على منصة "إكس": "لم يعد غريباً أن تكشف عن وحشيّتها وإرهابها ولا إنسانيّتها، بل الغرابة كلّ الغرابة أن تُترَك بلا حساب أو عقاب، وأن تُعفى من أي ردع حقيقي وفعلي، فيما تواصل ارتكاب المذابح تحت أنظار المرجعيات الدولية والإقليمية كلّها. إن تقاعس المرجعيات الدولية والإقليمية عن فرض أيّ حساب أو عقاب هو شراكة كاملة في المذابح المستمرّة، وكأنّ حياة الأبرياء رخيصة أمام مصالحها الضيّقة. لقد حان الوقت لوضع حدٍّ لهذه المآسي وإثبات أن العدالة الدولية ليست مجرّد شعارات فارغة، بل قوة قادرة على حماية الإنسان وكرامته".

