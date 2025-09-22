Advertisement

لبنان

سليم عون: كفى صمتًا حياة الأبرياء ليست رخيصة

Lebanon 24
22-09-2025 | 02:38
كتب النائب سليم عون على منصة "إكس": "لم يعد غريباً أن تكشف إسرائيل عن وحشيّتها وإرهابها ولا إنسانيّتها، بل الغرابة كلّ الغرابة أن تُترَك بلا حساب أو عقاب، وأن تُعفى من أي ردع حقيقي وفعلي، فيما تواصل ارتكاب المذابح تحت أنظار المرجعيات الدولية والإقليمية كلّها. إن تقاعس المرجعيات الدولية والإقليمية عن فرض أيّ حساب أو عقاب هو شراكة كاملة في المذابح المستمرّة، وكأنّ حياة الأبرياء رخيصة أمام مصالحها الضيّقة. لقد حان الوقت لوضع حدٍّ لهذه المآسي وإثبات أن العدالة الدولية ليست مجرّد شعارات فارغة، بل قوة قادرة على حماية الإنسان وكرامته".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24