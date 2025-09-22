Advertisement

لبنان

جعجع التقى رؤساء بلديات عكارية

Lebanon 24
22-09-2025 | 02:42
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، في سياق لقاءاته مع المجالس البلدية والإختيارية، رئيس بلدية دوير عدوية هيثم عدوية، رئيس بلدية الدبابية الدكتور محمد بدر كوجه، رئيس بلدية الدوسة بدر شريتح، رئيس بلدية عين تنتا محرم الشيخ ورئيس بلدية الكواشرة محمد عبدالله، في حضور الأمين المساعد لشؤون الانتخابات جاد دميان ومنسّق "القوات" في منطقة عكار روني سعد. (الوكالة الوطنية)
