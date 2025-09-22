Advertisement

لبنان

سليمان: تحرّك المتقاعدين العسكريين محقّ وعلى الدولة إنصافهم

Lebanon 24
22-09-2025 | 02:48
كتب النائب محمد سليمان على منصة "إكس": "تحرك المتقاعدين العسكريين لنيل حقوقهم هو تحرك مطلبي محق، يعبر عن واقع صعب وظلم لحق بشريحة قدّمت حياتها دفاعاً عن أمن الوطن وحدوده. أطالب فخامة الرئيس العماد جوزاف عون والحكومة بالنظر لهذه القضية من باب العدل والإنصاف".
