Advertisement

لبنان

على هذه الطرقات.. تدابير سير في بيروت

Lebanon 24
22-09-2025 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1419956-638941316258503060.png
Doc-P-1419956-638941316258503060.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة ما يلي:
Advertisement
"بتاريخ اليوم 22-09-2025 عند الساعة 10:30، سيقام اعتصام بدعوة من رابطة قدامى القوى المسلّحة في ساحة رياض الصلح- وسط بيروت.
لذلك، سيتمّ إقفال شارع المصارف ونزلة الإسكوا في الوقت المذكور أعلاه ولحين انتهاء الاعتصام.
تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
 
مواضيع ذات صلة
على هذه الطرقات.. تدابير سير غدًا في بيروت
lebanon 24
22/09/2025 14:24:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ من قوى الأمن.. تدابير سير على هذه الطرقات
lebanon 24
22/09/2025 14:24:45 Lebanon 24 Lebanon 24
في شوارع بيروت.. تدابير سير غداً
lebanon 24
22/09/2025 14:24:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير في بيروت غداً.. إليكم نطاقها
lebanon 24
22/09/2025 14:24:45 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

ساحة رياض الصلح

المديرية العامة

شعبة العلاقات

رياض الصلح

وسط بيروت

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:18 | 2025-09-22
07:15 | 2025-09-22
07:13 | 2025-09-22
07:10 | 2025-09-22
07:04 | 2025-09-22
06:40 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24