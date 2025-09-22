على هذه الطرقات.. تدابير سير في بيروت

Advertisement

صدر عن - العامة ما يلي:"بتاريخ اليوم 22-09-2025 عند الساعة 10:30، سيقام اعتصام بدعوة من رابطة قدامى القوى المسلّحة في ساحة الصلح- .لذلك، سيتمّ إقفال شارع المصارف ونزلة الإسكوا في الوقت المذكور أعلاه ولحين انتهاء الاعتصام.تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".