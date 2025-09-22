Advertisement

لبنان

نجاة صليبا: لن نسكت عن الفساد والتلويث المتعمّد

Lebanon 24
22-09-2025 | 03:01
قالت النائبة نجاة عون صليبا في تصريح: "بناءً على تحقيقات علمية أجرتها بالتعاون مع المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية برئاسة الاستاذ رشاد رافع ومكتب المحامي شكري حداد، وتأكيدًا لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، تقدّمنا اليوم بإخبار أمام المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار حول الجرائم البيئية الجسيمة الناتجة عن تعطيل معامل تكرير المياه المبتذلة".
اضافت: "هذا التعطيل ناتج عن هدر المال العام، ويشكّل جريمة بيئية وصحية مستمرّة، أضرّت بالأنهار والمياه الجوفية والبحر، وتسبّبت بأذى مباشر لصحة الإنسان، وصولًا إلى أمراض وتلوث قاتل في بعض المناطق".

اضافت: "هذه الدعوة موجّهة إلى القضاء لتحمّل مسؤوليّاته الكاملة بفتح تحقيق شامل، ومحاسبة كل متورّط في هذا الإهمال والفساد والضرر الممنهج. إنّ هدر المال العام، وتعريض المواطنين لجرائم تهدّد صحّتهم وتفتك بأرزاقهم وتدمّر بيئتهم، ليست مجرّد مخالفات بل هي جرائم كبرى بحقّ الشعب والوطن. جرائم لن نسكت عنها، ولن نسمح بمرورها بلا حساب. المطلوب هو العدالة والمساءلة الصارمة، لأنّ التستّر والتساهل يعني التواطؤ في استمرار الجريمة". (الوكالة الوطنية)
