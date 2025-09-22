نجاة صليبا: لن نسكت عن الفساد والتلويث المتعمّد

Advertisement

قالت النائبة في تصريح: "بناءً على تحقيقات علمية أجرتها بالتعاون مع المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية برئاسة الاستاذ رشاد رافع ومكتب المحامي شكري حداد، وتأكيدًا لما ورد في تقرير ، تقدّمنا اليوم بإخبار أمام التمييزي القاضي حول الجرائم البيئية الجسيمة الناتجة عن تعطيل معامل تكرير المياه المبتذلة".اضافت: "هذا التعطيل ناتج عن هدر المال العام، ويشكّل جريمة بيئية وصحية مستمرّة، أضرّت بالأنهار والمياه الجوفية والبحر، وتسبّبت بأذى مباشر لصحة الإنسان، وصولًا إلى أمراض وتلوث قاتل في بعض المناطق".اضافت: "هذه الدعوة موجّهة إلى لتحمّل مسؤوليّاته الكاملة بفتح تحقيق شامل، ومحاسبة كل متورّط في هذا الإهمال والفساد والضرر الممنهج. إنّ هدر المال العام، وتعريض المواطنين لجرائم تهدّد صحّتهم وتفتك بأرزاقهم وتدمّر بيئتهم، ليست مجرّد مخالفات بل هي جرائم كبرى بحقّ الشعب والوطن. جرائم لن نسكت عنها، ولن نسمح بمرورها بلا حساب. المطلوب هو العدالة والمساءلة الصارمة، لأنّ التستّر والتساهل يعني التواطؤ في استمرار الجريمة". (الوكالة الوطنية)