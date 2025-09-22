30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
28
o
زحلة
31
o
بعلبك
12
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نجاة صليبا: لن نسكت عن الفساد والتلويث المتعمّد
Lebanon 24
22-09-2025
|
03:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت النائبة
نجاة عون صليبا
في تصريح: "بناءً على تحقيقات علمية أجرتها بالتعاون مع المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية برئاسة الاستاذ رشاد رافع ومكتب المحامي شكري حداد، وتأكيدًا لما ورد في تقرير
ديوان المحاسبة
، تقدّمنا اليوم بإخبار أمام
المدعي العام
التمييزي القاضي
جمال الحجار
حول الجرائم البيئية الجسيمة الناتجة عن تعطيل معامل تكرير المياه المبتذلة".
Advertisement
اضافت: "هذا التعطيل ناتج عن هدر المال العام، ويشكّل جريمة بيئية وصحية مستمرّة، أضرّت بالأنهار والمياه الجوفية والبحر، وتسبّبت بأذى مباشر لصحة الإنسان، وصولًا إلى أمراض وتلوث قاتل في بعض المناطق".
اضافت: "هذه الدعوة موجّهة إلى
القضاء
لتحمّل مسؤوليّاته الكاملة بفتح تحقيق شامل، ومحاسبة كل متورّط في هذا الإهمال والفساد والضرر الممنهج. إنّ هدر المال العام، وتعريض المواطنين لجرائم تهدّد صحّتهم وتفتك بأرزاقهم وتدمّر بيئتهم، ليست مجرّد مخالفات بل هي جرائم كبرى بحقّ الشعب والوطن. جرائم لن نسكت عنها، ولن نسمح بمرورها بلا حساب. المطلوب هو العدالة والمساءلة الصارمة، لأنّ التستّر والتساهل يعني التواطؤ في استمرار الجريمة". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
نجاة صليبا تحذر: أي محاولة لإطلاق سراح سلامة جريمة في حق اللبنانيين
Lebanon 24
نجاة صليبا تحذر: أي محاولة لإطلاق سراح سلامة جريمة في حق اللبنانيين
22/09/2025 14:24:53
22/09/2025 14:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل نجاة صليبا
Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل نجاة صليبا
22/09/2025 14:24:53
22/09/2025 14:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: اخذتم وزارة الطاقة وتبحثون عن ملفات فساد ومهما حاولتم لن تجدوا
Lebanon 24
باسيل: اخذتم وزارة الطاقة وتبحثون عن ملفات فساد ومهما حاولتم لن تجدوا
22/09/2025 14:24:53
22/09/2025 14:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مفوض عام الأونروا: المجاعة في غزة متعمدة والغذاء يتم استخدامه كأداة للحرب
Lebanon 24
رويترز عن مفوض عام الأونروا: المجاعة في غزة متعمدة والغذاء يتم استخدامه كأداة للحرب
22/09/2025 14:24:53
22/09/2025 14:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
نجاة عون صليبا
ديوان المحاسبة
المدعي العام
جمال الحجار
نجاة صليبا
عون صليبا
نجاة عون
تابع
قد يعجبك أيضاً
في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل
Lebanon 24
في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل
07:18 | 2025-09-22
22/09/2025 07:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
Lebanon 24
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
07:15 | 2025-09-22
22/09/2025 07:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
Lebanon 24
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
07:13 | 2025-09-22
22/09/2025 07:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
Lebanon 24
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
07:10 | 2025-09-22
22/09/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح… هذا ما أعلنه برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
آخر تصريح… هذا ما أعلنه برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله"
07:04 | 2025-09-22
22/09/2025 07:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-09-21
21/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
13:00 | 2025-09-21
21/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:18 | 2025-09-22
في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل
07:15 | 2025-09-22
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
07:13 | 2025-09-22
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
07:10 | 2025-09-22
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
07:04 | 2025-09-22
آخر تصريح… هذا ما أعلنه برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله"
06:40 | 2025-09-22
سلامة وفريدلاند ناقشا مشاريع الترميم المموّلة من ALIPH بعد انفجار مرفأ بيروت
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 14:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 14:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 14:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24