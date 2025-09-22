Advertisement

لبنان

فسخ عقود الضمان مع مستشفيي المقاصد وسان جورج عجلتون.. اليكم السبب

Lebanon 24
22-09-2025 | 03:07
A-
A+
Doc-P-1419967-638941328157418802.jpg
Doc-P-1419967-638941328157418802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه "لطالما حذّر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي المستشفيات من استيفاء أي مبالغ إضافية من المرضى المضمونين دون وجه حق، مذكّرًا بأنّ الصندوق رفع التعرفات وحسّن التقديمات بشكل ملحوظ طيلة الأشهر الماضية وبشكل تدريجي ومستمرّ ولا يتأخّر عن دفع سلفات ماليّة أسبوعيًا للمستشفيات والأطبّاء، إلى جانب سلسلة من الإصلاحات التي هدفت إلى تخفيف الأعباء المالية عن المضمونين. ورغم ذلك، ما زالت بعض المستشفيات تطلب فروقات مالية ضخمة غير مبرّرة، ما دفع العديد من المرضى إلى بيع ممتلكاتهم أو سحب تعويضات نهاية خدمتهم لتأمين تكاليف العلاج، وهو أمر لم يعد مقبولا وغير إنساني".
Advertisement
وقالت: "عليه، واستناداً إلى تقرير مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات واقتراح مديرة ضمان المرض والأمومة، أصدر المدير العام للصندوق قرارين بتاريخ 19/9/2025 حملا الرقمين 938 و939 بفسخ العقود مع مستشفى المقاصد ومركز سان جورج الطبي (مستشفى سان جورج عجلتون سابقاً)، بعدما ثبت أنّهما لم يلتزما بالتعرفات الرسمية ورفضا استقبال المرضى المضمونين، وقاما بتقاضي مبالغ مالية إضافية ضخمة من دون وجه حق".
أضافت: "يشمل هذا الفسخ معظم الخدمات في المستشفيين، مع استثناءات محدودة تتعلق بالعلاجات الطارئة والضرورية التي يحدّدها الطبيب المراقب المنتدب من قبل الصندوق إلى المستشفى، كذلك تستثنى من هذا الفسخ أقسام غسيل الكلى والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعّة. ويعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع في 24/9/2025". 
وأشارت الى أن "المدير العام شدد على أن الصندوق لن يتهاون مع أي مؤسسة صحيّة أو استشفائيّة تُخالف الأنظمة وتُنتهك حقوق المضمونين. والقرارات الأخيرة هي رسالة واضحة بأنّ العقد شراكة ومسؤولية: يلتزم الضمان الدفع المنتظم وبتعديل التعرفات، ويقابله التزام المستشفيات استقبال المضمونين وفق الأسعار الرسمية من دون أي زيادات غير مبرّرة". 
وختمت: "يؤكّد الدكتور كركي أهميّة الدور الذي ستلعبه اللجنة المختصة بتسعير الأكلاف الاستشفائية وهذه الإجراءات تشكّل حافزًا لتسريع عملها، بما يحافظ على استقرار العلاقة التعاقدية مع المستشفيات ويمنع أي استغلال أو ابتزاز للمضمونين".
مواضيع ذات صلة
العقود الآجلة للخام الأميركي تنخفض 32 سنتاً إلى 62.48 دولاراً للبرميل عند الافتتاح عقب قمة ألاسكا
lebanon 24
22/09/2025 14:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أربعة عقود.. جورج عبدالله خارج السجن
lebanon 24
22/09/2025 14:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إيقاف مدير مستشفى وأطباء.. إليكم السبب
lebanon 24
22/09/2025 14:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
من "الضمان".. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
22/09/2025 14:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني

المدير العام

الدكتور محمد

صندوق الوطني

محمد كركي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:18 | 2025-09-22
07:15 | 2025-09-22
07:13 | 2025-09-22
07:10 | 2025-09-22
07:04 | 2025-09-22
06:40 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24