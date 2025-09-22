30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
28
o
زحلة
31
o
بعلبك
12
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الاتحاد العمالي: على الدولة والمجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان
Lebanon 24
22-09-2025
|
03:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكر
الاتحاد العمالي العام
في بيان، "الاعتداء الوحشي الذي حصل في
بنت جبيل
وأودى بحياة الأطفال الأبرياء مع والدهم وأدى إلى جرح بقية أفراد العائلة".
Advertisement
وأكد أن "هذه الاعتداءات البربرية تحدد السلوك
الإسرائيلي
القائم على افتعال المجازر ضد الأبرياء والآمنين، وتؤكد على منهج المعتدين على السيادة وعلى الأرض وأهلها".
ودعا الدولة الى "القيام بواجباتها كاملة تجاه أهل الجنوب بالتصدي للمعتدي بكل الوسائل المتاحة". وتوجّه إلى "
المجتمع الدولي
ولجنة وقف إطلاق النار الضامنة لوقف الأعمال العدائية للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الجنوب انسحاباً كاملاً تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
حماس: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك لوقف جريمة الاحتلال الفاشي ومخططاته لتحقيق وهم إسرائيل الكبرى
Lebanon 24
حماس: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك لوقف جريمة الاحتلال الفاشي ومخططاته لتحقيق وهم إسرائيل الكبرى
22/09/2025 14:25:20
22/09/2025 14:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية تدعو المجتمع الدولي للعمل على استقرار المنطقة ووقف العدوان
Lebanon 24
الخارجية الأردنية تدعو المجتمع الدولي للعمل على استقرار المنطقة ووقف العدوان
22/09/2025 14:25:20
22/09/2025 14:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: نطالب الدول العربية والإسلامية الشقيقة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف الجرائم البشعة ولجم مجرم الحرب نتنياهو
Lebanon 24
حماس: نطالب الدول العربية والإسلامية الشقيقة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف الجرائم البشعة ولجم مجرم الحرب نتنياهو
22/09/2025 14:25:20
22/09/2025 14:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة ووقف انتهاكاتها لسيادة الدول
Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة ووقف انتهاكاتها لسيادة الدول
22/09/2025 14:25:20
22/09/2025 14:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد العمالي العام
الوكالة الوطنية
الاتحاد العمالي
المجتمع الدولي
اتحاد العمال
الإسرائيلي
الدولة ال
بنت جبيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل
Lebanon 24
في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل
07:18 | 2025-09-22
22/09/2025 07:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
Lebanon 24
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
07:15 | 2025-09-22
22/09/2025 07:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
Lebanon 24
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
07:13 | 2025-09-22
22/09/2025 07:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
Lebanon 24
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
07:10 | 2025-09-22
22/09/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح… هذا ما أعلنه برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
آخر تصريح… هذا ما أعلنه برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله"
07:04 | 2025-09-22
22/09/2025 07:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-09-21
21/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
13:00 | 2025-09-21
21/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:18 | 2025-09-22
في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل
07:15 | 2025-09-22
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
07:13 | 2025-09-22
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
07:10 | 2025-09-22
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
07:04 | 2025-09-22
آخر تصريح… هذا ما أعلنه برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله"
06:40 | 2025-09-22
سلامة وفريدلاند ناقشا مشاريع الترميم المموّلة من ALIPH بعد انفجار مرفأ بيروت
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 14:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 14:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 14:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24