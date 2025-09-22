الاتحاد العمالي: على الدولة والمجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان

Advertisement

استنكر في بيان، "الاعتداء الوحشي الذي حصل في وأودى بحياة الأطفال الأبرياء مع والدهم وأدى إلى جرح بقية أفراد العائلة".وأكد أن "هذه الاعتداءات البربرية تحدد السلوك القائم على افتعال المجازر ضد الأبرياء والآمنين، وتؤكد على منهج المعتدين على السيادة وعلى الأرض وأهلها".ودعا الدولة الى "القيام بواجباتها كاملة تجاه أهل الجنوب بالتصدي للمعتدي بكل الوسائل المتاحة". وتوجّه إلى " ولجنة وقف إطلاق النار الضامنة لوقف الأعمال العدائية للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الجنوب انسحاباً كاملاً تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة". (الوكالة الوطنية)