لبنان

الاتحاد العمالي: على الدولة والمجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان

Lebanon 24
22-09-2025 | 03:31
استنكر الاتحاد العمالي العام في بيان،  "الاعتداء الوحشي الذي حصل في بنت جبيل وأودى بحياة الأطفال الأبرياء مع والدهم وأدى إلى جرح بقية أفراد العائلة".
وأكد أن "هذه الاعتداءات البربرية تحدد السلوك الإسرائيلي القائم على افتعال المجازر ضد الأبرياء والآمنين، وتؤكد على منهج المعتدين على السيادة وعلى الأرض وأهلها".

ودعا الدولة الى "القيام بواجباتها كاملة تجاه أهل الجنوب بالتصدي للمعتدي بكل الوسائل المتاحة". وتوجّه إلى "المجتمع الدولي ولجنة وقف إطلاق النار الضامنة لوقف الأعمال العدائية للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الجنوب انسحاباً كاملاً تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة". (الوكالة الوطنية)
