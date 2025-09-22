Advertisement

لبنان

عطالله: لا خلافات داخل التيار الوطني الحر حول القانون الانتخابي

Lebanon 24
22-09-2025 | 03:33
Doc-P-1419975-638941341119608753.png
Doc-P-1419975-638941341119608753.png photos 0
أكد النائب جورج عطالله، أن "الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى في موعدها، رغم حال الجمود التي تعانيها اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات الانتخابية".
واشار، إلى أن "اللجنة الفرعية تجتمع منذ نحو 4 أو 5 أشهر، إلا أن الأمور لا تزال تراوح مكانها"، واوضح  أن "هناك فريقا  سياسيا يعارض إدخال أي تعديل على القانون الحالي خوفا من الإخلال بالتوازن القائم في المجلس النيابي، في مقابل فريق آخر يسعى لإجراء تعديلات، لا سيما في ما يتعلق بانتخاب المغتربين لتعديل هذا التوازن".
وتخوّف من أن "يؤدي طرح التعديلات على الهيئة العامة في هذه المرحلة إلى تعطيل الجلسة العامة لمجلس النواب"، واعتبر أن "الحل الأمثل يكمن في التزام القانون النافذ، مع إدخال بعض التعديلات التقنية التي يمكن أن تتولاها الحكومة عبر لجنة وزارية مشتركة"، ونفى "وجود أي خلافات داخل التيار الوطني الحر".

وبالنسبة إلى غياب النائب جبران باسيل عن جولة الرئيس ميشال عون في جبيل والقاع، أوضح أن "لكل مرشح محتمل برنامجه الخاص ونشاطاته الانتخابية، وأحيانًا قد لا تتوافق هذه البرامج مع جدول الرئيس وهذا أمر طبيعي في ظل اقتراب موعد حسم الترشيحات". (الوكالة الوطنية)
