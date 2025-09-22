موسى يدين مجزرة بنت جبيل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري

Advertisement

ندد النائب ميشال موسى في بيان، "بالمجزرة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية والتي استهدفت عائلة وأطفالها في "، ورأى فيها "إمعاناً سافراً في تحدي كل الخطوط الحمر والشرائع الأخلاقية والانسانية".وشدد على "وجوب تدخل ورعاة تنفيذ القرار 1701 من أجل وضع حد لهذه العدوانية المتمادية، خصوصاً أن خطا خطوات أساسية على طريق الوفاء بالتزاماته، ونشر جيشه جنوب حيث بات القوة الشرعية الوحيدة المسيطرة على الأرض بمؤازرة اليونيفيل".ودعا الى "تحصين الداخلية وتعزيز والوقوف خلف والحكومة، من أجل تجاوز التحديات التي يفرضها الواقع الراهن خصوصاً في الجنوب، في ظل استمرار آلة القتل الاسرائيلية في استباحة الأجواء والسيادة ". (الوكالة الوطنية)