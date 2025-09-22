Advertisement

لبنان

موسى يدين مجزرة بنت جبيل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري

Lebanon 24
22-09-2025 | 03:38
ندد النائب ميشال موسى في بيان، "بالمجزرة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية والتي استهدفت عائلة وأطفالها في بنت جبيل"، ورأى فيها "إمعاناً سافراً في تحدي كل الخطوط الحمر والشرائع الأخلاقية والانسانية".
وشدد على "وجوب تدخل المجتمع الدولي ورعاة تنفيذ القرار 1701 من أجل وضع حد لهذه العدوانية المتمادية، خصوصاً أن لبنان خطا خطوات أساسية على طريق الوفاء بالتزاماته، ونشر جيشه جنوب الليطاني حيث بات القوة الشرعية الوحيدة المسيطرة على الأرض بمؤازرة اليونيفيل".
ودعا الى "تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية والوقوف خلف العهد والحكومة، من أجل تجاوز التحديات التي يفرضها الواقع الراهن خصوصاً في الجنوب، في ظل استمرار آلة القتل الاسرائيلية في استباحة الأجواء والسيادة اللبنانية". (الوكالة الوطنية)
