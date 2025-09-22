"حراك أمني" في بيروت.. "سيارات قيد التوقيف"

سُجلَ، مساء الأحد، حراكٌ ميدانيّ للقوى الأمنية في ، حيث أقيمت حواجز متنقلة لاسيما بالقرب من لضبط المخالفين.

الحواجز هذه جاءت بالتعاون بين قطعات أمنية مختلفة، فيما التشديد كان على السيارات التي وُضع زجاج داكن عليها، وشمل التدقيق أيضاً الدراجات النارية المُخالفة.



بالتوازي، قالت مصادر أمنية لـ" " إنّ "إجراءات القوى الأمنية مستمرة ليس فقط في بيروت بل في كل "، مشيرة إلى أنَّه "لا تساهل مع المخالفات، فيما يجدر على المواطنين تسوية أوضاع مركباتهم في حال كانت غير قانونية".