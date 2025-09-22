Advertisement

لبنان

"حراك أمني" في بيروت.. "سيارات قيد التوقيف"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
22-09-2025 | 03:41
سُجلَ، مساء الأحد، حراكٌ ميدانيّ للقوى الأمنية في بيروت، حيث أقيمت حواجز متنقلة لاسيما بالقرب من وسط بيروت لضبط المخالفين.
الحواجز هذه جاءت بالتعاون بين قطعات أمنية مختلفة، فيما التشديد كان على السيارات التي وُضع زجاج داكن عليها، وشمل التدقيق أيضاً الدراجات النارية المُخالفة.
 

بالتوازي، قالت مصادر أمنية لـ"لبنان24" إنّ "إجراءات القوى الأمنية مستمرة ليس فقط في بيروت بل في كل لبنان"، مشيرة إلى أنَّه "لا تساهل مع المخالفات، فيما يجدر على المواطنين تسوية أوضاع مركباتهم في حال كانت غير قانونية".
 

إلى ذلك، سُجلت أيضاً مساعٍ من مواطنين للحصول على "تراخيص لعازل الشمس" من وزارة الداخلية والبلديات، إلا أن ما تبيّن هو أن الوزارة لم تفتح الباب أمام تقديم طلبات جديدة، فيما اقتصر الأمر على تمديد التراخيص السابقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

وزارة الداخلية

وسط بيروت

لبنان24

ون بين

الترا

اسيم

خاص "لبنان 24"

