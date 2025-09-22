Advertisement

لبنان

"التقدمي": ضرورة ردع إسرائيل وتنفيذ اتفاق وقف النار في الجنوب

Lebanon 24
22-09-2025 | 03:40
Doc-P-1419980-638941345586611965.png
Doc-P-1419980-638941345586611965.png photos 0
صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:
"يدين الحزب التقدمي الإشتراكي الجريمة الموصوفة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي أمس الأحد، بحقّ أطفال ومدنيّين، من مدينة بنت جبيل، ويؤكد مجدداً الحاجة إلى تحرّك دولي جدّي لتطبيق اتفاق وقف النار".

وقال: "وفي السياق، يطالب الحزب التقدمي الإشتراكي الدول الراعية لاتفاق "وقف العمليات العدائية" والمشرفة على "الميكانيزم"، القيام بدور فعلي يُردع إسرائيل، ويُدعو تلك الدول والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع لفرض تطبيق الاتفاق بالتوازي مع مسار تطبيق القرار الأممي 1701". 

إلى ذلك، تقدّم الحزب من ذوي الشهداء بخالص العزاء، وتمنى الشفاء للجرحى.
