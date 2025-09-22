30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
28
o
زحلة
31
o
بعلبك
12
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"التقدمي": ضرورة ردع إسرائيل وتنفيذ اتفاق وقف النار في الجنوب
Lebanon 24
22-09-2025
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مفوضية الإعلام في
الحزب التقدمي
الإشتراكي البيان الآتي:
Advertisement
"يدين الحزب التقدمي الإشتراكي الجريمة الموصوفة التي ارتكبها العدو
الإسرائيلي
أمس الأحد، بحقّ أطفال ومدنيّين، من مدينة
بنت جبيل
، ويؤكد مجدداً الحاجة إلى تحرّك دولي جدّي لتطبيق اتفاق وقف النار".
وقال: "وفي السياق، يطالب الحزب التقدمي الإشتراكي الدول الراعية لاتفاق "وقف العمليات العدائية" والمشرفة على "الميكانيزم"، القيام بدور فعلي يُردع
إسرائيل
، ويُدعو تلك الدول والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع لفرض تطبيق الاتفاق بالتوازي مع مسار تطبيق القرار الأممي 1701".
إلى ذلك، تقدّم الحزب من ذوي
الشهداء
بخالص العزاء، وتمنى الشفاء للجرحى.
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": الاجتماع السوري الإسرائيلي ناقش الحفاظ على وقف إطلاق النار جنوب سوريا
Lebanon 24
"أكسيوس": الاجتماع السوري الإسرائيلي ناقش الحفاظ على وقف إطلاق النار جنوب سوريا
22/09/2025 14:25:48
22/09/2025 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل للرئيسين عون وسلام: أنتم مسؤولون عن فرض السيادة والحفاظ على اتفاق وقف النار
Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل للرئيسين عون وسلام: أنتم مسؤولون عن فرض السيادة والحفاظ على اتفاق وقف النار
22/09/2025 14:25:48
22/09/2025 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين: ضرورة احترام الخطوط الحمراء لأي اتفاق لوقف النار في أوكرانيا
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين: ضرورة احترام الخطوط الحمراء لأي اتفاق لوقف النار في أوكرانيا
22/09/2025 14:25:48
22/09/2025 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار حصل بعد أن اقتنعت إسرائيل بأن تقدّم الجيش في جنوب الليطاني هو مكسب لها
Lebanon 24
الشيخ قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار حصل بعد أن اقتنعت إسرائيل بأن تقدّم الجيش في جنوب الليطاني هو مكسب لها
22/09/2025 14:25:48
22/09/2025 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع الدولي
الحزب التقدمي
الإسرائيلي
حزب التقدم
بنت جبيل
إسرائيل
الشهداء
الراعي
تابع
قد يعجبك أيضاً
في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل
Lebanon 24
في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل
07:18 | 2025-09-22
22/09/2025 07:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
Lebanon 24
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
07:15 | 2025-09-22
22/09/2025 07:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
Lebanon 24
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
07:13 | 2025-09-22
22/09/2025 07:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
Lebanon 24
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
07:10 | 2025-09-22
22/09/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح… هذا ما أعلنه برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
آخر تصريح… هذا ما أعلنه برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله"
07:04 | 2025-09-22
22/09/2025 07:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-09-21
21/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
13:00 | 2025-09-21
21/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:18 | 2025-09-22
في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل
07:15 | 2025-09-22
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
07:13 | 2025-09-22
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
07:10 | 2025-09-22
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
07:04 | 2025-09-22
آخر تصريح… هذا ما أعلنه برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله"
06:40 | 2025-09-22
سلامة وفريدلاند ناقشا مشاريع الترميم المموّلة من ALIPH بعد انفجار مرفأ بيروت
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 14:25:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24