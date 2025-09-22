"التقدمي": ضرورة ردع إسرائيل وتنفيذ اتفاق وقف النار في الجنوب

Advertisement

صدر عن مفوضية الإعلام في الإشتراكي البيان الآتي:"يدين الحزب التقدمي الإشتراكي الجريمة الموصوفة التي ارتكبها العدو أمس الأحد، بحقّ أطفال ومدنيّين، من مدينة ، ويؤكد مجدداً الحاجة إلى تحرّك دولي جدّي لتطبيق اتفاق وقف النار".وقال: "وفي السياق، يطالب الحزب التقدمي الإشتراكي الدول الراعية لاتفاق "وقف العمليات العدائية" والمشرفة على "الميكانيزم"، القيام بدور فعلي يُردع ، ويُدعو تلك الدول والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع لفرض تطبيق الاتفاق بالتوازي مع مسار تطبيق القرار الأممي 1701".إلى ذلك، تقدّم الحزب من ذوي بخالص العزاء، وتمنى الشفاء للجرحى.