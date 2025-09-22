دريان: جريمة بنت جبيل انتهاك لكل الأعراف الدولية

Advertisement

وصف مفتي الجمهورية دريان،في بيان، "المجزرة التي ارتكبها العدو في بنت وذهب ضحيتها خمسة بينهم ثلاثة أطفال بالجريمة الموصوفة بكل المعايير، التي تنتهك كل القيم والأخلاق وتخرق كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".وقال: "العدو الإرهابي يمارس أبشع أنواع الإجرام الممنهج في حق أطفال وغزة، وندعو المحاكم الدولية لمحاسبته على هذا الإجرام، وإلا فسنشهد المزيد من الاعتداءات والغطرسة وانتهاك كل مقومات حقوق الإنسان". (الوكالة الوطنية)