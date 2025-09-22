Advertisement

لبنان

دريان: جريمة بنت جبيل انتهاك لكل الأعراف الدولية

Lebanon 24
22-09-2025 | 03:46
وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان،في بيان، "المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بنت جبيل وذهب ضحيتها خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال بالجريمة الموصوفة بكل المعايير، التي تنتهك كل القيم والأخلاق وتخرق كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".
وقال: "العدو الإسرائيلي الإرهابي يمارس أبشع أنواع الإجرام الممنهج في حق أطفال لبنان وغزة، وندعو المحاكم الدولية لمحاسبته على هذا الإجرام، وإلا فسنشهد المزيد من الاعتداءات والغطرسة وانتهاك كل مقومات حقوق الإنسان". (الوكالة الوطنية)
