لبنان

من سوريا.. ماذا انتظر "حزب الله" مؤخراً؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:15
تتحدّث أوساط مسؤولة في "حزب الله" عن نقطة أساسية مرتبطة بـ"عدم تعليق سوريا" على الورقة الأميركية التي قدّمها المبعوث الأميركي توماس براك للبنان قبل شهرين ووافقت عليها الحكومة، قبل أن تظهر التطورات أنّ مفاعيلها قد جُمّدت نسبياً.
أوساط "حزب الله" تحدّثت عن البند المرتبط بتسوية الوضع الحدودي مع سوريا، فيما الأخيرة "لم تُبدِ أي تعليق رسمي" على ذلك، علماً أن هذا الأمر كان مُنتظراً.
 

إلى ذلك، تقول مصادر سياسية إن "عدم التجاوب السوري من جهة والرفض الإسرائيلي للورقة، جعل لبنان غير ملزم بشيء، وبالتالي، فإن عدم التجاوب من الأطراف المعنية بشأن الورقة أدى إلى وضعها جانباً، ولا رجعة إليها".
 

المصادر تقول إن "ما يهم حزب الله هو الخطة الوطنية التي يسير عليها الجيش، شرط ألا تكون مُرتبطة بقرار أميركي ضاغط"، موضحة أن "الثقة المطلقة بالجيش قائمة ولا تراجع عن تأييده بتاتاً لاسيما على صعيد خطته لحصرية السلاح".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

