من سوريا.. ماذا انتظر "حزب الله" مؤخراً؟

تتحدّث أوساط مسؤولة في " " عن نقطة أساسية مرتبطة بـ"عدم تعليق " على الورقة الأميركية التي قدّمها المبعوث الأميركي للبنان قبل شهرين ووافقت عليها الحكومة، قبل أن تظهر التطورات أنّ مفاعيلها قد جُمّدت نسبياً.

أوساط "حزب الله" تحدّثت عن البند المرتبط بتسوية الوضع الحدودي مع سوريا، فيما الأخيرة "لم تُبدِ أي تعليق رسمي" على ذلك، علماً أن هذا الأمر كان مُنتظراً.



إلى ذلك، تقول مصادر سياسية إن "عدم التجاوب السوري من جهة والرفض للورقة، جعل غير ملزم بشيء، وبالتالي، فإن عدم التجاوب من الأطراف المعنية بشأن الورقة أدى إلى وضعها جانباً، ولا رجعة إليها".