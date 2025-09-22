ارتفاع تكاليف الري وتلوث الآبار يهددان زراعة سهل عكار

Advertisement

عُقد اجتماع في قاعة بلدية المقيطع – تل حياة في سهل ، لحثّ المزارعين على التسجيل في السجل الزراعي والحصول على البطاقة الزراعية، بدعوة من "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في عكار".حضر اللقاء عدد من المزارعين والفاعليات البلدية والاختيارية، بالإضافة إلى ممثلي النقابات والهيئات الزراعية في محافظة عكار، ورئيس بلدية القليعات، الدكتور عبد الرزاق خشفة، ورئيس بلدية المقيطع، أبو ممثل جبهة التحرر العمالي، وممثلون عن البلديات والمخاتير في عكار والمنية والضنية.وألقى رئيس مصلحة زراعة عكار، المهندس طه مصطفى، كلمة ركز فيها على "حق المزارع في تسجيل اسمه في السجل الزراعي والحصول على البطاقة الزراعية، التي تتيح له الانتظام في القطاع الزراعي في والوصول إلى التقديمات والخدمات والحماية التي توفرها ". وشرح شروط وآلية التسجيل، مؤكدًا "ضرورة التعاون لحثّ جميع المزارعين على التسجيل".تداول المزارعون مع رئيس المصلحة المشاكل التي تواجههم في عكار، أهمها استغلال بعض التجار لمجهودهم، ارتفاع تكاليف ، تلوث بعض آبار المياه، واستباحة البناء والكتل الإسمنتية للأراضي المصنفة زراعية، في ظل غياب الرقابة من الدولة وامتناعها عن تنفيذ القوانين المرتبطة، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لزراعة سهل عكار، وستظهر آثاره الكارثية في السنوات المقبلة. (الوكالة الوطنية)