لبنان

نقابة المهندسين تعقد لقاء مع عمداء كليات الهندسة لتعزيز جودة التعليم الهندسي

Lebanon 24
22-09-2025 | 03:52
ظمت نقابة المهندسين - اللجنة العلمية لقاء مع عمداء كليات الهندسة في الجامعات اللبنانية، في خطوة تشكل انطلاقة لحوار بناء ومفتوح بين النقابة والجامعات، لتعزيز التعاون المشترك والحفاظ على جودة الشهادة الهندسية في لبنان، تم خلاله البحث  في  سبل التنسيق بين النقابة والمؤسسات الأكاديمية، وخصوصا في ما يتعلق بتطوير البرامج التعليمية الهندسية ونشر الخبرات المتخصصة بين طلاب الهندسة، من خلال إشراكهم في المؤتمرات والندوات العلمية التي تنظمها النقابة، إضافة إلى فتح الأبواب أمام الجمعيات الطلابية العلمية لإقامة نشاطاتها ضمن مرافقها".
وأكد نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، أن "النقابة كرست موقعها كحارس وغربال أساسي في تصنيف الكليات الهندسية"، وشدد على "أهمية الشراكة مع الجامعات في الحفاظ على مستوى التعليم الهندسي وجودته، وضمان تلبية البرامج الأكاديمية لحاجات السوق المحلي والعالمي"، داعيا الجامعات إلى "المشاركة الفاعلة في المؤتمر الهندسي الذي تنظمه النقابة في 1 تشرين الاول المقبل و2 و3 منه ، ضمن فعاليات يوم المهندس اللبناني LEAD  بمشاركة فاعليات سياسية وهندسية وشركات ومهتمين".

من جهته، قدم رئيس اللجنة العلمية المهندس يوسف غنطوس عرضا مفصلا عن محاور المؤتمر، واكد أن "التواصل مع الجامعات هو من صلب عمل اللجنة، وأن هذا اللقاء يشكل خطوة أولى ضمن مسار يجب أن يستمر ويتطور بهدف تضييق الفجوة بين متطلبات سوق العمل والمناهج المعتمدة في الكليات الهندسية".

اشارة الى ان اللقاء شهد مداخلات عدة من عمداء الكليات وأعضاء اللجنة العلمية، تناولت الهواجس المشتركة وطرحت أفكارا لتطوير العلاقة بين الطرفين بما يضمن مصلحة الطلاب والقطاع الهندسي على حد سواء.
(الوكالة الوطنية)
