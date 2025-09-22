Advertisement

لبنان

أبو فاعور: إجرام إسرائيل مستمر بلا حدود

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:01
كتب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور على منصة "إكس": "الإجرام الإسر ائيلي لا حدود له، سواء في غزة أو لبنان، ودليله المؤلم اليوم هو الشهيد هادي شرارة وأطفاله الشهد اء وعائلته الجريحة. إسر ائيل عدوة الإنسانية".
