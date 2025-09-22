Advertisement

لبنان

بري يدعو إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس يوم الأربعاء

Lebanon 24
22-09-2025
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 24 ايلول 2025.
