Advertisement

لبنان

القرار لم يتخذ بعد.. مَنْ سيترشح في عاليه؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-09-2025 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1420002-638941364564700176.jpg
Doc-P-1420002-638941364564700176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا تزال المشاورات مستمرة داخل "الحزب الديمقراطي اللبناني" لاتخاذ الموقف النهائي في ما يتعلق بمرشح الحزب عن المقعد الدرزي في منطقة عاليه، حيث يجري البحث في ما اذا كان  رئيس الحزب طلال ارسلان ام نجله مجيد.
Advertisement
وأشارت المعلومات لـ"لبنان 24" الى ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط سوف يترك مقعداً شاغرا على لائحته  وسيسعى الى دعم ارسلان او نجله خصوصا وان لقاءهما عقب احداث السويداء،  قرّب وجهات النظر وعمق التحالف ما بينهما لما فيه مصلحة الطائفة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مطر: قرار تسليم سلاح حزب الله اتخذ وإمكانية تطبيقه عالية!
lebanon 24
22/09/2025 14:27:06 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: لم نتوصل بعد إلى اتخاذ قرارات نهائية تتعلق بتعليم السوريين في المدارس الرسمية
lebanon 24
22/09/2025 14:27:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: أي قرار تتخذه الحكومة بالتعاون والتنسيق مع الفصائل اللبنانية نحترمه تماماً ولبنان من خلال المشورة مع المقاومة من شأنه أن يتخذ القرار المناسب
lebanon 24
22/09/2025 14:27:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأتخذ القرار بشأن عقوبات مشتري النفط الروسي بعد اجتماع الأربعاء
lebanon 24
22/09/2025 14:27:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الحزب التقدمي الاشتراكي

النائب وليد جنبلاط

الحزب الديمقراطي

الحزب التقدمي

وليد جنبلاط

طلال ارسلان

الديمقراطي

رئيس الحزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:18 | 2025-09-22
07:15 | 2025-09-22
07:13 | 2025-09-22
07:10 | 2025-09-22
07:04 | 2025-09-22
06:40 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24