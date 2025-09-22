القرار لم يتخذ بعد.. مَنْ سيترشح في عاليه؟

Advertisement

لا تزال المشاورات مستمرة داخل " اللبناني" لاتخاذ الموقف النهائي في ما يتعلق بمرشح الحزب عن المقعد الدرزي في منطقة عاليه، حيث يجري البحث في ما اذا كان ام نجله مجيد.وأشارت المعلومات لـ" " الى ان رئيس سوف يترك مقعداً شاغرا على لائحته وسيسعى الى دعم ارسلان او نجله خصوصا وان لقاءهما عقب احداث السويداء، قرّب وجهات النظر وعمق التحالف ما بينهما لما فيه مصلحة الطائفة.