لبنان

تحذير من سقوط المدارس في لبنان مع غياب معايير السلامة

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:16
أكدت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان أن "هناك نسبة من المدارس مهددة بالسقوط  يتراوح عددها التقريبي ٣٠٠ مدرسة ناهيك عن تلك التي تضررت خلال العدوان وتهدمت خصوصا في المناطق المستهدفة، بغض النظر عما اذا كانت تلك المباني التي تحتوي دور تربوية ومدارس خاضعة لقوانين الايجارات القديمة او  لا، الا ان معظم هذه  المدارس لا تخضع لصيانات دورية وتفتقر لأدنى معايير السلامة العامة وخصوصا انها تحتضن تلامذة واطفالًا".
وذكرت الهيئة بحادثة مماثلة في مدرسة في طرابلس على رأس طالبة وادى الى وفاتها ، ناهيك الى انهيار سقف منزل ايضا في طرابلس على رؤوس قاطنيه.

واملت الهيئة ان "يتم تسريع عملية مسح الابنية وتسهيل الدعم الفني والمادي والاجراءات الادارية من قبل الدولة والبلديات وخصوصا من اجل الترميم والتدعيم وخصوصا بعد صدور قانون الجديد للايجارات سواء للاماكن السكنية وللاماكن غير السكنية، خاصة ان الابنية القديمة لا تتوافر فيها معايير الشروط السلامة وتحتاج الى صيانة ومعالجة الاسقف المتصدعة والمهترئة والرطوبة العفونة المضرة بصحة الاطفال والتلاميذ". (الوكالة الوطنية)
