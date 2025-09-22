Advertisement

لبنان

نصار يوقع ملف استرداد إيغور غريتشوشكين من بلغاريا

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:20
وقّع  وزير العدل عادل نصار صباح اليوم ملف استرداد الموقوف الروسي في بلغاريا إيغور غريتشوشكين وأحاله على وزارة الخارجية اللبنانية.
