لبنان

بيروت تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.67% في مؤشر الأسعار خلال آب

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:30
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آب 2025 ارتفاعا وقدره 0,56 في المئة بالنسبة لشهر تموز 2025، كما سجل التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في آب 2025 نسبة 14,17 مقارنة بشهر آب من العام 2024. 
أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر آب على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:

– إرتفاعا في محافظة بيروت وقدره 0,67  في المئة.
– إرتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,39 في المئة.
– إرتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0,96 في المئة.
- إرتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,36 في المئة.
– إرتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,80 في المئة.
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0,41 في المئة.

يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www . (الوكالة الوطنية)
