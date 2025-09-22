بيروت تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.67% في مؤشر الأسعار خلال آب

Advertisement

سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لشهر آب 2025 ارتفاعا وقدره 0,56 في المئة بالنسبة لشهر 2025، كما سجل التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في آب 2025 نسبة 14,17 مقارنة بشهر آب من العام 2024.أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر آب على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:– إرتفاعا في محافظة وقدره 0,67 في المئة.– إرتفاعا في وقدره 0,39 في المئة.– إرتفاعا في وقدره 0,96 في المئة.- إرتفاعا في محافظة وقدره 0,36 في المئة.– إرتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,80 في المئة.– ارتفاعا في وقدره 0,41 في المئة.يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www . (الوكالة الوطنية)