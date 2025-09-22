Advertisement

لبنان

بعد التثبت من تنفيذه الشروط المطلوبة.. مصلحة الاقتصاد تعيد افتتاح مسلخ صيدا

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:32
 أعلنت مصلحة الاقتصاد الإقليمية في الجنوب في بيان أنه " بتوجيهات من محافظ الجنوب منصور ضو وبعد متابعة حثيثة من قبل مصالح الاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة وبالتعاون مع بلدية صيدا وبعد التثبت من تنفيذ الشروط المطلوبة لجهة تحسين وضع مسلخ صيدا ،  تم رفع التقرير النهائي الى  محافظ الجنوب من قبل رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة المهندسة ميساء حدرج ،  وعليه سيتم اعادة فتح المسلخ مع التشديد على وجوب الالتزام بمراقبة آلية العمل (الذبح والتسليم) لاسيما من ناحية وجود طبيب بيطري للكشف على الذبيحة".
المهندسة ميساء حدرج

الاقتصاد الإقليمي

ميساء حدرج

منصور ضو

التزام

صيدا

ميسا

اسيم

Privacy policy
