بعد التثبت من تنفيذه الشروط المطلوبة.. مصلحة الاقتصاد تعيد افتتاح مسلخ صيدا

أعلنت مصلحة الاقتصاد الإقليمية في الجنوب في بيان أنه " بتوجيهات من محافظ الجنوب وبعد متابعة حثيثة من قبل مصالح الاقتصاد والتجارة والزراعة والصحة وبالتعاون مع بلدية وبعد التثبت من تنفيذ الشروط المطلوبة لجهة تحسين وضع مسلخ صيدا ، تم رفع التقرير النهائي الى محافظ الجنوب من قبل رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة ، وعليه سيتم اعادة فتح المسلخ مع التشديد على وجوب الالتزام بمراقبة آلية العمل (الذبح والتسليم) لاسيما من ناحية وجود طبيب بيطري للكشف على الذبيحة".