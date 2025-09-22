Advertisement

لبنان

10 ملايين دولار.. مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن شبكات حزب الله المالية

Lebanon 24
22-09-2025
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات حزب الله المالية.
وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في منشور على منصة اكس:

"ساعدونا في تعطيل تدفق الأموال إلى إرهابيي حزب الله

هل لديكم معلومات عن شبكات حزب الله المالية أو مموليهم؟ اتصلوا بنا، فمعلوماتكم قد تؤهلكم للانتقال والحصول على مكافأة."
وزارة الخارجية الأميركية

وزارة الخارجية

حزب الله

الحص

07:18 | 2025-09-22
07:15 | 2025-09-22
07:13 | 2025-09-22
07:10 | 2025-09-22
07:04 | 2025-09-22
06:40 | 2025-09-22
