10 ملايين دولار.. مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن شبكات حزب الله المالية

أعلنت عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات المالية.وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في منشور على منصة اكس:"ساعدونا في تعطيل تدفق الأموال إلى إرهابيي حزب اللههل لديكم معلومات عن شبكات حزب الله المالية أو مموليهم؟ اتصلوا بنا، فمعلوماتكم قد تؤهلكم للانتقال والحصول على مكافأة."