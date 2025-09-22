ميشال سليمان: دماء الأطفال في رقبة إسرائيل

Advertisement

استنكر الرئيس الأسبق في تصريح اليوم "بأشد العبارات المجزرة التي طالت أطفال "، محملا "اسرائيل والضمير العالمي مسؤولية إراقة دمائهم الطاهرة والبريئة".وقال:"بالتوازي نترك للفريق الذي أوهم اللبنانيين بقدرته على حمايتهم ان يحدد مسؤوليته بنفسه،فأضاع فرصة التحييد بالأمس، ويتردّد اليوم في الالتزام بقرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها".وخنم:"حان وقت مراجعة الحسابات والاستفادة من العبر".