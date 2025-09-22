Advertisement

لبنان

ميشال سليمان: دماء الأطفال في رقبة إسرائيل

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:46
استنكر الرئيس الأسبق ميشال سليمان في تصريح اليوم "بأشد العبارات المجزرة التي طالت أطفال لبنان"، محملا  "اسرائيل  والضمير العالمي مسؤولية إراقة دمائهم الطاهرة والبريئة". 
وقال:"بالتوازي نترك للفريق الذي أوهم اللبنانيين بقدرته على حمايتهم ان يحدد مسؤوليته بنفسه،فأضاع فرصة التحييد بالأمس، ويتردّد اليوم في الالتزام بقرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها".

وخنم:"حان وقت مراجعة الحسابات والاستفادة من العبر".
 
