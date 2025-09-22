توقيفات للجيش.. وضبط كمية من الأسلحة والمخدرات

Advertisement

أعلن ، اليوم عبر منصة "إكس" عن أن: "بعد عمليات رصد وتتبُّع لحركة المطلوبين والمخلين بالأمن ومحاولات التسلل عبر الحدود الشمالية والشرقية، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من تدابير أمنية واسعة النطاق في مختلف المناطق ، وأوقفت ٧٣ شخصًا وفقًا لما يلي:توقيف المواطن (ع.ا.) المطلوب بجرم الاتجار بالأسلحة في بلدة – ، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.توقيف السوريَّين (ع.ز.) و(ذ.ع.) في منطقتَي الميناء والتل – ، وضبط كمية من المخدرات.توقيف ٧٠ سوريًّا في مناطق مختلفة من لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".