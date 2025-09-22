Advertisement

لبنان

توقيفات للجيش.. وضبط كمية من الأسلحة والمخدرات

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:55
أعلن الجيش اللبناني، اليوم عبر منصة "إكس" عن أن: "بعد عمليات رصد وتتبُّع لحركة المطلوبين والمخلين بالأمن ومحاولات التسلل عبر الحدود الشمالية والشرقية، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية واسعة النطاق في مختلف المناطق اللبنانية، وأوقفت ٧٣ شخصًا وفقًا لما يلي:
توقيف المواطن (ع.ا.) المطلوب بجرم الاتجار بالأسلحة في بلدة عرسالبعلبك، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
توقيف السوريَّين (ع.ز.) و(ذ.ع.) في منطقتَي الميناء والتل – طرابلس، وضبط كمية من المخدرات.
توقيف ٧٠ سوريًّا في مناطق مختلفة من محافظة الشمال لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
