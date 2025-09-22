Advertisement

لبنان

"أمر غير مقبول"... هكذا علّقت اليونيسف على استهداف الأطفال في الجنوب

Lebanon 24
22-09-2025 | 05:13
أعربت منظمة اليونيسف عبر منصة "إكس" عن إدانتها الشديدة لاستشهاد ثلاثة أطفال من عائلة واحدة جراء غارة جوية استهدفت جنوب لبنان.
واكدت ان "استهداف الأطفال أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره. فلا يجوز أبداً أن يدفع أي طفل حياته ثمناً للنزاع".

وشددت على" وجوب أن تتوقف الأعمال العدائية فوراً لضمان حماية كل طفل".

 
جنوب لبنان

لبنان

بري

