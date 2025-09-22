"أمر غير مقبول"... هكذا علّقت اليونيسف على استهداف الأطفال في الجنوب

Advertisement

أعربت منظمة عبر منصة "إكس" عن إدانتها الشديدة لاستشهاد ثلاثة أطفال من عائلة واحدة جراء غارة جوية استهدفت .واكدت ان "استهداف الأطفال أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره. فلا يجوز أبداً أن يدفع أي طفل حياته ثمناً للنزاع".وشددت على" وجوب أن تتوقف الأعمال العدائية فوراً لضمان حماية كل طفل".