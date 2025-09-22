Advertisement

لبنان

بشأن سفينة "روسوس" والموقوفين السوريين… هذا ما كشفه وزير العدل

Lebanon 24
22-09-2025 | 05:40
Doc-P-1420041-638941419099194480.jpg
Doc-P-1420041-638941419099194480.jpg photos 0
أدان وزير العدل عادل نصّار المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في بنت جبيل، مؤكدًا أن "هذه الجريمة مرفوضة جملةً وتفصيلاً".
واشار إلى أنّ"قرار حصر السلاح لا يستهدف فئة لبنانية معيّنة، بل يفترض أن يكون لمصلحة جميع اللبنانيين وبهدف الى بناء دولة كاملة الأوصاف". 


وشدد نصّار على أنّ "أي عرقلة لخطة الجيش قد تؤثر على التوقيت و لكن القرار نهائي وسيتم تنفيذه "، كاشفًا أنّ "المؤسسة العسكرية ستزوّد الحكومة بتقارير شهرية حول سير العمل"، قائلاً: "كلّنا ثقة بجيشنا".

وفي ملف سفينة "روسوس"، أعلن نصّار أنّه" سيسلّمه صباح الاثنين إلى وزارة الخارجية ليُرسل وفق الأصول الديبلوماسية إلى بلغاريا".
أمّا في ما يخص قانون الانتخابات، فكشف الوزير عن وجود "تفاوت في وجهات النظر بينه و بين رئيس الحكومة نواف سلام حيث أنه يرى أنه كان من الافضل وضع مشروع قانون يمنح المغتربين الحق في التصويت لل ١٢٨ نائبا".


وبالنسبة لملف الموقوفين السوريين، أوضح نصّار أنّ" اجتماعاً منسقاً سيُعقد في بيروت ويجمع الأطراف المعنيين، بهدف التوصل إلى اتفاقية تُعالج هذا الملف ضمن الأطر القانونية في اللقاء المرتقب".

وعن ملف هنيبال القذافي، أكّد وزير العدل أنّه" لا دور له فيه، لكونه يُتابَع من قبل المحقق العدلي".
