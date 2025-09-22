30
لبنان
الأمن يوقف شخصًا في الأشرفية… شاهدوا بالصورة ما ضبط داخل الرانج روفر الأبيض
Lebanon 24
22-09-2025
|
05:47
A-
A+
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة- البــــــلاغ التّالــــــي:
بتاريخ 6-9-2025، أطلق شخصٌ مجهول الهويّة النّار من مسدّسٍ حربي في محلّة
الأشرفية
، على خلفيّة إشكال فردي حصل معه، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت
شعبة المعلومات
إلى تحديد هويّته، وهو المدعو:
- د. ذ. (مواليد عام ۱۹۸۱، لبناني)
بالتاريخ ذاته، ومن خلال عملية رصد ومراقبة دقيقة، وفي خلال فترة لا تتجاوز السّاعة من الزمن، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في الأشرفية -
كرم الزيتون
، على متن سيّارة رباعيّة الدّفع نوع رانج
روفر
لون أبيض، وضبطت مسدّسه الحربي، المستخدم في عمليّة إطلاق النّار، مع ممشط و٥ طلقات صالحة للاستعمال، وبندقيّة كلاشنكوف مع مماشط و۹۰ طلقة صالحة للاستعمال، وكميّة من مادتَي الكوكايين وباز الكوكايين، مقسّمة في أكياس وأظرفة وطبّات بلاستيكيّة، ومعدّة للتّرويج، وحبوب مخدّرة وأدوات تُستخدم في تقسيم وبيع المخدرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، للتّوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة
القضاء
المختص.
