لبنان
فضل الله يدين مجزرة بنت جبيل: برسم كل دعاة حقوق الانسان والحرية في العالم
Lebanon 24
22-09-2025
|
06:12
دان العلامة السيد
علي فضل الله
، بشدة المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيليفي
بنت جبيل
، في حق الطفولة والتي أدت إلى استشهاد أب وأطفاله الثّلاثة وإصابة الأم وطفل رابع بجراح.
ورأى فضل الله في تصريح"أن ما ارتكبه العدو من عدوان آثم يشكل جريمة ضد الإنسانية والطفولة وهي برسم كل دعاة حقوق الانسان والحرية في العالم"، داعيا الدولة إلى "تحمل مسؤوليتها الكاملة وعدم الاكتفاء ببيانات بل بمواقف ضاغطة من خلال العمل على كل الصعد حتى يتوقف نزيف
الدم
البريء هذا والذي نريد ان لا يبقى مباحا ومشاعا وخصوصا الدفع باتجاه الملاحقة القضائية والقانونية لهذا العدو".
وأبدى العلامة
فضل الله
خشيته من "أن تكون هذه الجرائم مقدمة لعدوان أوسع على
لبنان
او لزيادة الضغوط عليه من أجل فرض شروط وإملاءات مما يتطلب من الجميع التكاتف وتضافر الجهود لحماية الشعب والوطن، بدلا من هذا التراشق الداخلي الذي لا يؤدي إلا إلى تفتيت البلد وخدمة العدو".
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
Lebanon 24
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
22/09/2025 14:28:55
22/09/2025 14:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
موسى يدين مجزرة بنت جبيل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
Lebanon 24
موسى يدين مجزرة بنت جبيل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
22/09/2025 14:28:55
22/09/2025 14:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مجزرة بنت جبيل.. دعوة لإقفال المدارس غدًا
Lebanon 24
بعد مجزرة بنت جبيل.. دعوة لإقفال المدارس غدًا
22/09/2025 14:28:55
22/09/2025 14:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة بنت جبيل
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة بنت جبيل
22/09/2025 14:28:55
22/09/2025 14:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
علي فضل الله
يا الدولة
فضل الله
بنت جبيل
سيد علي
الملاح
لبنان
الملا
قد يعجبك أيضاً
في نيويورك.. لقاءات للرئيس عون حول ملفات وطنية
Lebanon 24
في نيويورك.. لقاءات للرئيس عون حول ملفات وطنية
07:21 | 2025-09-22
22/09/2025 07:21:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل
Lebanon 24
في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل
07:18 | 2025-09-22
22/09/2025 07:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
Lebanon 24
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
07:15 | 2025-09-22
22/09/2025 07:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
Lebanon 24
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
07:13 | 2025-09-22
22/09/2025 07:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
Lebanon 24
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
07:10 | 2025-09-22
22/09/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-09-21
21/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
13:00 | 2025-09-21
21/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
07:21 | 2025-09-22
في نيويورك.. لقاءات للرئيس عون حول ملفات وطنية
07:18 | 2025-09-22
في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل
07:15 | 2025-09-22
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
07:13 | 2025-09-22
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
07:10 | 2025-09-22
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
07:04 | 2025-09-22
آخر تصريح… هذا ما أعلنه برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله"
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 14:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 14:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 14:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
