فضل الله يدين مجزرة بنت جبيل: برسم كل دعاة حقوق الانسان والحرية في العالم

دان العلامة السيد ، بشدة المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيليفي ، في حق الطفولة والتي أدت إلى استشهاد أب وأطفاله الثّلاثة وإصابة الأم وطفل رابع بجراح.ورأى فضل الله في تصريح"أن ما ارتكبه العدو من عدوان آثم يشكل جريمة ضد الإنسانية والطفولة وهي برسم كل دعاة حقوق الانسان والحرية في العالم"، داعيا الدولة إلى "تحمل مسؤوليتها الكاملة وعدم الاكتفاء ببيانات بل بمواقف ضاغطة من خلال العمل على كل الصعد حتى يتوقف نزيف البريء هذا والذي نريد ان لا يبقى مباحا ومشاعا وخصوصا الدفع باتجاه الملاحقة القضائية والقانونية لهذا العدو".وأبدى العلامة خشيته من "أن تكون هذه الجرائم مقدمة لعدوان أوسع على او لزيادة الضغوط عليه من أجل فرض شروط وإملاءات مما يتطلب من الجميع التكاتف وتضافر الجهود لحماية الشعب والوطن، بدلا من هذا التراشق الداخلي الذي لا يؤدي إلا إلى تفتيت البلد وخدمة العدو".