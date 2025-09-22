Advertisement

لبنان

فضل الله يدين مجزرة بنت جبيل: برسم كل دعاة حقوق الانسان والحرية في العالم

Lebanon 24
22-09-2025 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1420048-638941436593410460.jpg
Doc-P-1420048-638941436593410460.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان العلامة السيد علي فضل الله، بشدة المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيليفي بنت جبيل، في حق الطفولة والتي أدت إلى استشهاد أب وأطفاله الثّلاثة وإصابة الأم وطفل رابع بجراح.
Advertisement



ورأى فضل الله   في تصريح"أن ما ارتكبه العدو من عدوان آثم يشكل جريمة ضد الإنسانية والطفولة وهي برسم كل دعاة حقوق الانسان والحرية في العالم"، داعيا الدولة إلى "تحمل مسؤوليتها الكاملة وعدم الاكتفاء ببيانات بل بمواقف ضاغطة من خلال العمل على كل الصعد حتى يتوقف نزيف الدم البريء هذا والذي نريد ان لا يبقى مباحا ومشاعا وخصوصا الدفع باتجاه الملاحقة القضائية والقانونية لهذا العدو".



وأبدى العلامة فضل الله خشيته من "أن تكون هذه الجرائم  مقدمة لعدوان أوسع على لبنان او لزيادة الضغوط عليه من أجل فرض شروط وإملاءات مما يتطلب من الجميع التكاتف وتضافر الجهود لحماية الشعب والوطن، بدلا من هذا التراشق  الداخلي الذي لا  يؤدي إلا إلى تفتيت البلد وخدمة العدو".
مواضيع ذات صلة
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
lebanon 24
22/09/2025 14:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
موسى يدين مجزرة بنت جبيل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
lebanon 24
22/09/2025 14:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مجزرة بنت جبيل.. دعوة لإقفال المدارس غدًا
lebanon 24
22/09/2025 14:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة بنت جبيل
lebanon 24
22/09/2025 14:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24

علي فضل الله

يا الدولة

فضل الله

بنت جبيل

سيد علي

الملاح

لبنان

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:21 | 2025-09-22
07:18 | 2025-09-22
07:15 | 2025-09-22
07:13 | 2025-09-22
07:10 | 2025-09-22
07:04 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24