الأسمر يطالب وزير الداخلية بإطلاق "المعاينة الميكانيكية"!

واعتبر ذلك، "حفاظا على السلامة العامة المرورية المفقودة كليا لعدم توفر الصيانة اللازمة لعدد كبير من السيارات والشاحنات وباصات نقل التلاميذ والتي كانت تتأكد بشهادات المعاينة الغائبة منذ 3 سنوات وقد أدى ذلك الى حوادث لا تعد ولا تحصى حصدت قتلى وجرحى فاق عددها المعقول، وتفعيلا لمرفق عام فقد أكثر من 450 عاملا وموظفا مصدر رزقهم بفعل اقفاله".كما طالبه بـ"التشدد في مراقبة قوانين السير وتطبيقها، خصوصا في ما يخص الموتوسيكلات المتفلتة من دون تراخيص ودون تدابير حماية والشاحنات وتوقيت سيرها تسهيلا للمرور ومنعا لأزمات السير المتفاقمة يوما بعد يوم".