السنيورة: ليس من المقبول أن تستمر إسرائيل في ارتكاباتها المتمادية

Advertisement

أبدى الرئيس السنيورة" استنكاره وإدانته الشديدين للمجزرة المروعة التي استهدفت عائلة بريئة من ال شرارة، في مدينة الجنوبية".وقال في بيان: "تستمر وتمعن في جرائمها الموصوفة في قتل الابرياء في وفلسطين، وفي انتهاك القوانين الإنسانية، مطيحةً بأبسط مبادئ حقوق الانسان".واعتبر انّه "ليس من المقبول أن تستمر إسرائيل في ارتكاباتها المتمادية على مرأى ومسمع من ، مستقويةً بدعمٍ لا محدود من الأميركية".وأهاب الرئيس السنيورة بالمجتمع الدولي العمل على" إيقاف هذا الاجرام المتمادي بحق الأبرياء، والانتهاك المستمر لحقوق الانسان، وللقانون الدولي، وللشرائع الدولية وللسلام والأمن الدوليين".وختم الرئيس السنيورة بالتوجه بالتعزية الحارة لعائلة الأبرياء وللبنانيين جميعاً، والتمني بالشفاء العاجل للجرحى المصابين.