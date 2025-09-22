Advertisement

لبنان

مكّي: دماء بنت جبيل وغزة برسم المجتمع الدولي

Lebanon 24
22-09-2025 | 06:22
كتب وزير التنمية الادارية فادي مكي، عبر حسابه على منصة "إكس":

"دماء بنت جبيل وغزة برسم المجتمع الدولي: الانتهاكات المستمرة للكيان الاسرائيلي التي تقتل الأطفال والأبرياء هي تهديد للسلم الدولي ويجب ايقافها".
موسى يدين مجزرة بنت جبيل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
lebanon 24
22/09/2025 14:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يدين مجزرة بنت جبيل: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"
lebanon 24
22/09/2025 14:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عون عن مجزرة بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا
lebanon 24
22/09/2025 14:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"
lebanon 24
22/09/2025 14:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24

