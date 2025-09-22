مكّي: دماء بنت جبيل وغزة برسم المجتمع الدولي

كتب وزير التنمية الادارية فادي مكي، عبر حسابه على منصة "إكس":



"دماء وغزة برسم : الانتهاكات المستمرة للكيان الاسرائيلي التي تقتل الأطفال والأبرياء هي تهديد للسلم الدولي ويجب ايقافها".

