لبنان

في قصر الصنوبر… السفارة الفرنسية تُطلق مشروع "صحتك بإيدك"

Lebanon 24
22-09-2025 | 06:24
 تُطلق السفارة الفرنسية في لبنان والمركز الفرنسي مشروع "صحتك بإيدك" خلال حفل سيقام عند الساعة السادسة من مساء الخميس 25 ايلول في مقر "قصر الصنوبر" في العاصمة اللبنانية بيروت برعاية السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وبحضور ممثلين عن المنظمات الشريكة اللبنانية:
Right To Play، Young Lebanese Talents ، La Guilde

ويضع مشروع "صحتك بإيدك " الرياضة في صميم نهجٍ يعزز الصحة،الاندماج، وبناء مستقبلٍ أفضل للشباب اللبناني.وقد استُلهم من الزخم الذي يُرافق الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي جرت في باريس عام 2024، ويرتكز على ثلاث أولويات:

-الصحة : تعزيز الرياضة كأداة للصحة الجسدية والنفسية، عبر تدريب 80 أستاذ وتنظيم أنشطة رياضية وطنية.

-الاندماج وإمكانية ممارسة الرياضة للجميع : الترويج للاندماج، من خلال أنشطة مخصصة للسيدات والأشخاص ذوي الإعاقة.

-أبطال الغد: دعم الرياضيين والموهوبين اللبنانيين في طريقهم إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في لوس أنجليس(الولايات المتحدة الأميركية) عام 2028، عبر تنظيم دورات تدريبية في فرنسا ضمن شبكة INSEP.
