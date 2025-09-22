في قصر الصنوبر… السفارة الفرنسية تُطلق مشروع "صحتك بإيدك"

Advertisement

تُطلق السفارة في والمركز الفرنسي مشروع "صحتك بإيدك" خلال حفل سيقام عند الساعة السادسة من مساء الخميس 25 ايلول في مقر "قصر الصنوبر" في العاصمة برعاية في لبنان هيرفيه ماغرو وبحضور ممثلين عن المنظمات الشريكة اللبنانية:Right To Play، Young Lebanese Talents ، La Guildeويضع مشروع "صحتك بإيدك " الرياضة في صميم نهجٍ يعزز الصحة،الاندماج، وبناء مستقبلٍ أفضل للشباب اللبناني.وقد استُلهم من الزخم الذي يُرافق الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي جرت في عام 2024، ويرتكز على ثلاث أولويات:-الصحة : تعزيز الرياضة كأداة للصحة الجسدية والنفسية، عبر تدريب 80 أستاذ وتنظيم أنشطة رياضية وطنية.-الاندماج وإمكانية ممارسة الرياضة للجميع : الترويج للاندماج، من خلال أنشطة مخصصة للسيدات والأشخاص ذوي الإعاقة.-أبطال : دعم الرياضيين والموهوبين اللبنانيين في طريقهم إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في لوس أنجليس(الولايات المتحدة الأميركية) عام 2028، عبر تنظيم دورات تدريبية في ضمن شبكة INSEP.