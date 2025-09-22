30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
28
o
زحلة
31
o
بعلبك
12
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"أصغر النعوش أثقلها".. صورة مؤثرة للطفلين شهيدي مجزرة بنت جبيل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-09-2025
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
صورة مؤثرة جرى تناقلها لجثماني الطفلين الشهيدين هادي شرارة وشقيقته سيلان شرارة بعدما استهدفتهما طائرة إسرائيلية، أمس الأحد، بمدينة
بنت جبيل
، في مجزرة دموية أطاحت بالإنسانية بكافة المقاييس.
Advertisement
سيلان وهادي استشهدا إلى جانب والدهما شادي صبحي شرارة وشقيقتهما أسيل، فيما استشهد أيضاً محمد ماجد مروة، ليكون عدد
الشهداء
في الغارة 5 أشخاص.
الغارة أسفرت أيضاً عن إصابة والدة الأطفال السيدة أماني بزي وابنتها أسيل، وهما موجودتان في
مستشفى تبنين
في حالة حرجة.
الجنوب يستعد للتشييع
اليوم، استعد الجنوب لتشييع الشهداء الـ5، فيما الغضب اجتاح
لبنان
الرسمي والشعبي إبان المجزرة التي وقعت.
الناشطون تفاعلوا مع الصورة وأرفقوها بعبارة "أصغر النعوش أثقلها"، في إشارة إلى أن
إسرائيل
تقتلُ الأطفال الأبرياء الصغار وذلك في إجرامٍ لا يُوصف.
الصورة التي اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي ترافق معها فيديو آخر لوالدة الأطفال الشهداء أماني بزي التي قالت من سرير مستشفى تبنين أنها تريد أن تحملُ طفليها إلى القبر، وأضافت: "هذه وصية أولادي.. لكن الأمر الذي لن يسمح لي بالقيام بذلك هو أنني سأقتل نفسي وأموت".
وتابعت: "سيلان كانت حبيبة والدها وكانوا يقولون إن هادي هو حبيب والدته.. هادي كل الليل نام جنبي".
أما عن الطفلة سيلين التي استشهدت ايضا الى جانب هادي وسيلان، فقالت الوالدة: "لقد بدأت مدرستها قبل أيام، وبالأمس أشرفت على تدريسها"، وختمت: "سيلين قالت لي بالأمس، ماما أشتاقك وغمرتني".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بين مجزرة بنت جبيل واجتماع "الميكانيزم": أي "سلام" يتحدّث عنه نتنياهو؟
Lebanon 24
بين مجزرة بنت جبيل واجتماع "الميكانيزم": أي "سلام" يتحدّث عنه نتنياهو؟
22/09/2025 14:29:33
22/09/2025 14:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عون عن مجزرة بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا
Lebanon 24
عون عن مجزرة بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا
22/09/2025 14:29:33
22/09/2025 14:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله يدين مجزرة بنت جبيل: برسم كل دعاة حقوق الانسان والحرية في العالم
Lebanon 24
فضل الله يدين مجزرة بنت جبيل: برسم كل دعاة حقوق الانسان والحرية في العالم
22/09/2025 14:29:33
22/09/2025 14:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
موسى يدين مجزرة بنت جبيل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
Lebanon 24
موسى يدين مجزرة بنت جبيل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
22/09/2025 14:29:33
22/09/2025 14:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مستشفى تبنين
إسرائيل
الشهداء
محمد م
شهداء
شهيدي
تابع
قد يعجبك أيضاً
في نيويورك.. لقاءات للرئيس عون حول ملفات وطنية
Lebanon 24
في نيويورك.. لقاءات للرئيس عون حول ملفات وطنية
07:21 | 2025-09-22
22/09/2025 07:21:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل
Lebanon 24
في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل
07:18 | 2025-09-22
22/09/2025 07:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
Lebanon 24
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
07:15 | 2025-09-22
22/09/2025 07:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
Lebanon 24
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
07:13 | 2025-09-22
22/09/2025 07:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
Lebanon 24
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
07:10 | 2025-09-22
22/09/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-09-21
21/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
13:00 | 2025-09-21
21/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
07:21 | 2025-09-22
في نيويورك.. لقاءات للرئيس عون حول ملفات وطنية
07:18 | 2025-09-22
في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل
07:15 | 2025-09-22
تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"
07:13 | 2025-09-22
لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني
07:10 | 2025-09-22
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
07:04 | 2025-09-22
آخر تصريح… هذا ما أعلنه برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله"
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 14:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 14:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 14:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24