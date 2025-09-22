"أصغر النعوش أثقلها".. صورة مؤثرة للطفلين شهيدي مجزرة بنت جبيل

صورة مؤثرة جرى تناقلها لجثماني الطفلين الشهيدين هادي شرارة وشقيقته سيلان شرارة بعدما استهدفتهما طائرة إسرائيلية، أمس الأحد، بمدينة ، في مجزرة دموية أطاحت بالإنسانية بكافة المقاييس.

سيلان وهادي استشهدا إلى جانب والدهما شادي صبحي شرارة وشقيقتهما أسيل، فيما استشهد أيضاً محمد ماجد مروة، ليكون عدد في الغارة 5 أشخاص.



الغارة أسفرت أيضاً عن إصابة والدة الأطفال السيدة أماني بزي وابنتها أسيل، وهما موجودتان في في حالة حرجة.