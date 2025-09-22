Advertisement

لبنان

"أصغر النعوش أثقلها".. صورة مؤثرة للطفلين شهيدي مجزرة بنت جبيل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-09-2025 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1420055-638941446287682933.webp
Doc-P-1420055-638941446287682933.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صورة مؤثرة جرى تناقلها لجثماني الطفلين الشهيدين هادي شرارة وشقيقته سيلان شرارة بعدما استهدفتهما طائرة إسرائيلية، أمس الأحد، بمدينة بنت جبيل، في مجزرة دموية أطاحت بالإنسانية بكافة المقاييس.
Advertisement

سيلان وهادي استشهدا إلى جانب والدهما شادي صبحي شرارة وشقيقتهما أسيل، فيما استشهد أيضاً محمد ماجد مروة، ليكون عدد الشهداء في الغارة 5 أشخاص. 

الغارة أسفرت أيضاً عن إصابة والدة الأطفال السيدة أماني بزي وابنتها أسيل، وهما موجودتان في مستشفى تبنين في حالة حرجة.
 
 


الجنوب يستعد للتشييع

اليوم، استعد الجنوب لتشييع الشهداء الـ5، فيما الغضب اجتاح لبنان الرسمي والشعبي إبان المجزرة التي وقعت.

الناشطون تفاعلوا مع الصورة وأرفقوها بعبارة "أصغر النعوش أثقلها"، في إشارة إلى أن إسرائيل تقتلُ الأطفال الأبرياء الصغار وذلك في إجرامٍ لا يُوصف.

الصورة التي اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي ترافق معها فيديو آخر لوالدة الأطفال الشهداء أماني بزي التي قالت من سرير مستشفى تبنين أنها تريد أن تحملُ طفليها إلى القبر، وأضافت: "هذه وصية أولادي.. لكن الأمر الذي لن يسمح لي بالقيام بذلك هو أنني سأقتل نفسي وأموت".

وتابعت: "سيلان كانت حبيبة والدها وكانوا يقولون إن هادي هو حبيب والدته.. هادي كل الليل نام جنبي".

أما عن الطفلة  سيلين التي استشهدت ايضا الى جانب هادي وسيلان، فقالت الوالدة: "لقد بدأت مدرستها قبل أيام، وبالأمس أشرفت على تدريسها"، وختمت: "سيلين قالت لي  بالأمس، ماما أشتاقك وغمرتني".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بين مجزرة بنت جبيل واجتماع "الميكانيزم": أي "سلام" يتحدّث عنه نتنياهو؟
lebanon 24
22/09/2025 14:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عون عن مجزرة بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا
lebanon 24
22/09/2025 14:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله يدين مجزرة بنت جبيل: برسم كل دعاة حقوق الانسان والحرية في العالم
lebanon 24
22/09/2025 14:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24
موسى يدين مجزرة بنت جبيل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
lebanon 24
22/09/2025 14:29:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مستشفى تبنين

إسرائيل

الشهداء

محمد م

شهداء

شهيدي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:21 | 2025-09-22
07:18 | 2025-09-22
07:15 | 2025-09-22
07:13 | 2025-09-22
07:10 | 2025-09-22
07:04 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24