نداء عاجل من عبد المسيح إلى المدعي العام التمييزي.. ما القصّة؟

وكتب عبر حسابه على منصة "اكس":" هل يُعقل في أن يُفرض منع سفر على الذي يملك صلاحيات استثنائية ويقود التحقيق في أكبر جريمة وانفجار في المنطقة؟! هذه مهزلة بكل ما للكلمة من معنى".ودعا المدعي العام التمييزي إلى" التدخّل فوراً لتصحيح هذا القرار الجائر، والسماح للقاضي بالانتقال إلى بلغاريا لاستجواب صاحب سفينة الموت".وختم:" المطلوب أن نرى الفاسدين الحقيقيين ممنوعين من السفر وخلف القضبان، لا أن يُستهدف القاضي النزيه الذي يلاحقهم".