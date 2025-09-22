Advertisement

لبنان

نداء عاجل من عبد المسيح إلى المدعي العام التمييزي.. ما القصّة؟

Lebanon 24
22-09-2025 | 06:35
وجّه النائب أديب عبد المسيح نداءً عاجلًا إلى المدعي العام التمييزي تحت عنوان: "أنقذوا العدالة ودعوا بيطار يحقق".
وكتب عبر حسابه على منصة "اكس":" هل يُعقل في لبنان أن يُفرض منع سفر على قاضي التحقيق الذي يملك صلاحيات استثنائية ويقود التحقيق في أكبر جريمة وانفجار في المنطقة؟! هذه مهزلة بكل ما للكلمة من معنى".

 ودعا المدعي العام التمييزي إلى" التدخّل فوراً لتصحيح هذا القرار الجائر، والسماح للقاضي طارق بيطار بالانتقال إلى بلغاريا لاستجواب صاحب سفينة الموت".

وختم:" المطلوب أن نرى الفاسدين الحقيقيين ممنوعين من السفر وخلف القضبان، لا أن يُستهدف القاضي النزيه الذي يلاحقهم".
المدعي العام

قاضي التحقيق

عبد المسيح

طارق بيطار

طارق ب

المسيح

لبنان

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24