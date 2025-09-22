سلامة وفريدلاند ناقشا مشاريع الترميم المموّلة من ALIPH بعد انفجار مرفأ بيروت

Advertisement

التقى في مكتبه في - ،المدير التنفيذي للتحالف الدولي لحماية التراث ALIPH فاليري . وتناول اللقاء البحث في تقييم المشاريع التي تم تمويلها من قبل Alihp بعد انفجار المرفأ ، اضافة الى تمويل مشاريع مستقبلية في عدد من المناطق .وقال فريدلاند، اثر اللقاء:" كان اجتماعا مثمرا قيمنا خلاله عددا من المشاريع التي ساعدنا في ترميمها خاصة بعد انفجار مرفأ حيث قدمنا التمويل اللازم لما يقارب 40 منزلا ولعشرات من المعالم والكنائس والبيوت الاثرية.واضاف :"كما استمعنا الى مقترحات الوزير ووضعته في أجواء سعينا الى ترميم بعض المواقع في وطرابلس كما نتطلع ايضا للعمل في لاسيما وان التراث اللبناني يعتبر من اولويات ALIPH.