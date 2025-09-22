Advertisement

لبنان

سلامة وفريدلاند ناقشا مشاريع الترميم المموّلة من ALIPH بعد انفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
22-09-2025 | 06:40
التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع ،المدير التنفيذي للتحالف الدولي لحماية التراث ALIPH فاليري فريدلاند. وتناول اللقاء البحث في تقييم المشاريع التي تم تمويلها من قبل Alihp بعد انفجار المرفأ ، اضافة الى تمويل مشاريع مستقبلية في عدد من المناطق اللبنانية.
وقال فريدلاند، اثر اللقاء:" كان اجتماعا مثمرا قيمنا خلاله عددا من المشاريع التي ساعدنا في ترميمها خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت حيث قدمنا التمويل اللازم لما يقارب 40 منزلا ولعشرات من المعالم والكنائس والبيوت الاثرية.


واضاف :"كما  استمعنا الى مقترحات الوزير ووضعته في أجواء  سعينا  الى ترميم بعض المواقع في جبيل وطرابلس كما نتطلع  ايضا للعمل في جنوب لبنان لاسيما وان التراث اللبناني يعتبر من اولويات ALIPH.
