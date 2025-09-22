31
لبنان
رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية
Lebanon 24
22-09-2025
|
07:10
زار سفير
بلجيكا
في
لبنان
أرنوت باولس، وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني
في مكتبه في الوزارة اليوم، وذلك في زيارة تعارف، وكانت مناسبة لبحث سبل التعاون
الثنائي
وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المرتبطة بعمل الوزارة.
وتم في خلال اللقاء التطرق إلى ملفات ذات اهتمام مشترك، ولا سيما في مجالات النقل والبنى التحتية، مع التأكيد على أهمية فتح
آفاق
تعاون جديدة تعود بالفائدة على دعم لبنان في مختلف المجالات، خصوصا في المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الشراكة بين الجانبين.
