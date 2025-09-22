رسماني يستقبل باولس.. حديث عن النقل والبنى التحتية

Advertisement

زار سفير في أرنوت باولس، وزير الأشغال العامة والنقل في مكتبه في الوزارة اليوم، وذلك في زيارة تعارف، وكانت مناسبة لبحث سبل التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المرتبطة بعمل الوزارة.وتم في خلال اللقاء التطرق إلى ملفات ذات اهتمام مشترك، ولا سيما في مجالات النقل والبنى التحتية، مع التأكيد على أهمية فتح تعاون جديدة تعود بالفائدة على دعم لبنان في مختلف المجالات، خصوصا في المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الشراكة بين الجانبين.